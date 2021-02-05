وزير الأوقاف: خطر المنافقين المفسدين في الخفاء أشد من المجاهرين.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعات الخبيثة التي تعمد إلى النفاق وتقوم بالإفساد سرا كالجماعات التي تعمل تحت أسماء وهمية ومستعارة، أو التي تدعوا إلى الفساد والإفساد سرا فهذا عمل المنافقين وفيهم يقول الله "وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ".





واكد وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ، أن خطر المنافقين الذين يتبنون الفساد ويدعون إليه سرا أشد من خطر المجاهرين لأن العدو الخفي أخطر من العدو المعلوم، فقال الله تعالى "لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالا وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ".





وأشار إلى أنه حينما يكون هناك واجب وطني، فإن خروج المنافقين يضعف ولا يقوي، فخروجهم يزيد الأمر ضعفا وفتنة وبثوا الخلافات والتفرقة بين الصفوف.





وذكر القرآن لفتة مهمة، في قوله "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ" منوها أنه من هنا تأتي أهمية الوعي وعدم الإنسياق وراء الشائعات والأفكار المتشددة.



