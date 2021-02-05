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ديني

وزير الأوقاف: خطر المنافقين المفسدين في الخفاء أشد من المجاهرين.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:23 م
خطبة الجمعة
خطبة الجمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعات الخبيثة التي تعمد إلى النفاق وتقوم بالإفساد سرا كالجماعات التي تعمل تحت أسماء وهمية ومستعارة، أو التي تدعوا إلى الفساد والإفساد سرا فهذا عمل المنافقين وفيهم يقول الله "وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ".

واكد وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ، أن خطر المنافقين الذين يتبنون الفساد ويدعون إليه سرا أشد من خطر المجاهرين لأن العدو الخفي أخطر من العدو المعلوم، فقال الله تعالى "لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالا وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ".

وأشار إلى أنه حينما يكون هناك واجب وطني، فإن خروج المنافقين يضعف ولا يقوي، فخروجهم يزيد الأمر ضعفا وفتنة وبثوا الخلافات والتفرقة بين الصفوف.

وذكر القرآن لفتة مهمة، في قوله "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ" منوها أنه من هنا تأتي أهمية الوعي وعدم الإنسياق وراء الشائعات والأفكار المتشددة.

موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد 
ونشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الموافق 5 فبراير 2021م تحت عنوان “حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض”.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته.

للاطلاع على الخطبة اضغط هنا
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