ضمنها معالجة كورونا.. ضبط أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٢٠ الف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة .





وتبين من الفحص ان المضبوطات تشكل خطرًا على الصحة العامة ، وتم ضبط 5 أمبول "دوائى" والمستخدم فى علاج فيروس "كورونا" سعر الأمبول الواحد 6500 جنيهًا وبدون مستندات مجهولة المصدر ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



