الكرملين: تصريحات بايدن العدوانية بشأن روسيا غير مقبولة

أعلن قصر الكرملين الروسي، اليوم الجمعة، أن التحذيرات التي لاحظها في خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن سياسة الولايات المتحدة الخارجية غير مقبولة.





وقال المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف: "لقد قلنا أننا لن نقبل بمثل تلك التصريحات. لن نستجيب لمثل هذه التوجيهات"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





واعتبر بيسكوف أن تصريحات بايدن بشأن روسيا "عدوانية وغير بناءة"، مؤكدًا أن موسكو لا تقبل بمثل تلك التصريحات.





وكان بايدن أعلن ف خطابه أمس، أنه سيجعل روسيا تدفع ثمن أفعالها، مشددًا على أن واشنطن لن تستسلم أمام العدوان الروسي، على حد تعبيره.





وأعطى بايدن مثالًا على العدوان الروسي على حد وصفه، بالهجمات الإلكترونية، والتدخل في الانتخابات، وتسميم مواطنيها.