مكافحة الأوبئة: دول العالم المتقدمة ستضطر لمساندة الدول الفقيرة في الحصول على لقاحات

أكد الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، أن اللقاح هو الحل الوحيد لـ جائحة كورونا ، معقبا : " اللقاح سيد الموقف الذي سيؤدي لاحتواء الأزمة " .





وأضاف الدكتور بسام حجاوي، عبر مداخلة هاتفية لـ "إكسترا نيوز" ، أن دول العالم بأكملها ستضطر إلى مساندة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاح ، وذلك لتحصين نفسها ، فلا يمكن لدولة أن تنغلق على نفسها .





وأشار إلى أنه لابد من الوصول لمناعة عالمية مجتمعية ، حتى يتم القضاء على الجائحة ، وإلا سنضطر إلى العيش مع الجائحة لعام أخر .





ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية هي المسؤولة عن التوزيع العادل للقاح ، حتى لا تضطر بعض الدول للإغلاق على نفسها ، مثل دولة الكويت .





أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إرسال 90 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المسجد "كوفيد-19"، إلى الدول الإفريقية.





وقالت الصحة العالمية إنه تقرر إرسال 90 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية خلال شهر فبراير الجاري ضمن مبادرة كوفاكس.



