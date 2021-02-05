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مكافحة الأوبئة: دول العالم المتقدمة ستضطر لمساندة الدول الفقيرة في الحصول على لقاحات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:15 م
لقاحات فيروس كورونا
لقاحات فيروس كورونا
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نورهان رأفت
أكد الدكتور بسام حجاوي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، أن اللقاح هو الحل الوحيد لـ  جائحة كورونا ، معقبا : " اللقاح سيد الموقف الذي سيؤدي لاحتواء الأزمة " . 

وأضاف الدكتور بسام حجاوي، عبر مداخلة هاتفية لـ "إكسترا نيوز" ، أن دول العالم بأكملها ستضطر إلى مساندة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاح ، وذلك لتحصين نفسها ، فلا يمكن لدولة أن تنغلق على نفسها .

وأشار إلى أنه لابد من الوصول لمناعة عالمية مجتمعية ، حتى يتم القضاء على الجائحة ، وإلا سنضطر إلى العيش مع الجائحة لعام أخر .

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية هي المسؤولة عن التوزيع العادل للقاح ، حتى لا تضطر بعض الدول للإغلاق على نفسها ، مثل دولة الكويت .

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إرسال 90 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المسجد "كوفيد-19"، إلى الدول الإفريقية. 

وقالت الصحة العالمية إنه تقرر إرسال 90 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية خلال شهر فبراير الجاري ضمن مبادرة كوفاكس. 

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