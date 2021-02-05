نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة حارس لمخزن أخشاب بالقليوبية وضبط الجانى.





تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مالك مخزن أخشاب كائن بدائرة المركز) باكتشافه مقتل الحارس الخصوصى للمخزن ملكه وتبين وجود إصابات بالجثة وعدم وجود متعلقاته الشخصية.





توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) .





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وقرر حضوره للمخزن المشار إليه رفقة (شقيقه ، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) للتوسط له للعمل وعقب انصراف العمال قام بالمبيت رفقة المجنى عليه لبعد المسافة عن محل سكنه وأثناء ذلك اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه والاستيلاء على متعلقات الشخصية فقام بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية محدثًا إصابته التى أودت بحياته واستولى منه على (مبلغ مالى - هاتفه المحمول) وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه.



