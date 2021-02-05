«فجر يوم جديد» و«أن تكون».. معرضان في جاليري بيكاسو 13 فبراير





ينظم جاليري بيكاسو ، يوم السبت 13 فبراير الجاري معرض، معرض للفنان نزير طنبولي بعنوان «فجر يوم جديد»، في قاعة رقم 1، إلى جانب معرض أخر في قاعة رقم 2 للفنان روماني حافظ بعنوان «أن تكون».





الفنان نزير طنبولي، ولد فى الاسكندرية 1971، بدأ الطنبولي الرسم والتصوير في سن الثالثة ولم يتوقف قط. درس الفن والتصميم في جامعة الإسكندرية بين عامي 1989 و 1994 ، وعمل كرسام ، رسام جداريات ، ومصمم جرافيك قبل الانتقال إلى المملكة المتحدة في عام 2002 حيث يعيش منذ ذلك الحين.

في عام 2010 حصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من كلية كامبرويل للفنون ، جامعة الفنون بلندن ، حيث درس فن الكتاب والطباعة. حصل ، من نفس الجامعة ، على جائزة Creative Enterprise لعام 2012 لتأسيس وإدارة الفنانة Space Studio 75-London.

بين عامي 2015 و 2020 عمل بشكل متكرر في الإسكندرية. يعيش ويعمل حاليًا في القاهرة.





يتسم عمل الطنبولي بالسرد ، والسيرة الذاتية ، والتواصل ، وروح الدعابة غالبًا. تعد كل من الشخصيات والأماكن في عمله بمثابة حلم مثل تقديم جميع الأشخاص الذين يعرفهم وجميع الأماكن التي سافر إليها ، ومع ذلك غالبًا ما تحتوي أعماله على العديد من الموضوعات والرموز العالمية التي تجعلها غير محددة ثقافيًا وجذابة على نطاق واسع يعرض أعماله منذ عام 1990 في معارض في مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وألمانيا ودبي. تقام أعماله في العديد من المجموعات العامة والخاصة في العالم.





فجر يوم جديد

لقد بدأت الرحلة فجر جديد ينتظر. التحرك في الهواء الدوامي ، مرورا بالغيوم وعلى أسطح الأبراج وأبراج المدينة. ننزلق فوق المناظر الطبيعية في كل مكان زاره الفنان من أي وقت مضى من برلين الشرقية ما بعد الصناعية إلى أبراج لندن والتلال الخضراء في توسكانا والغابات الضخمة في كندا - اندمجت الذاكرة في الحلم. نتحرك دائمًا نحو مكان الوجود الجديد ، مكان الأمل.

تمتلئ مناظر الأحلام في لوحات الطنبولي بالرمزية العالمية التي توضح الطريق إلى التحرر الميتافيزيقي للروح البشرية. تآزر اتحاد الأضداد ، وتسخير طاقة الحصان ، رمز القوة والحرية.







