حارس مرمى الأهلي لكرة اليد: حققت المعادلة الصعبة بالجمع بين ممارسة الرياضة والدراسة والأمومة

قالت غادة حسام حارس مرمى النادي الأهلي لكرة اليد، إنها حققت المعادلة الصعبة بالجمع بين ممارسة الرياضة والدراسة والأمومة؛ مشيرةً إلى أن الفضل يرجع إلى أهلها وزوجها، وكان الأمر صعبًا عليها، لكن دعم المقربين منها جعلها قادرة على مواصلة واستكمال مشوارها بنجاح.





وأضافت عبر القناة الأولى: "كنت أعمل أثناء الزواج وفي فترة الحمل، وعندما قررت ممارسة الرياضة كان من الصعب عليّ الاستمرار في عملي، فاخترت العودة إلى لعب كرة اليد بالإضافة إلى الاعتناء بمنزلي وتحضير الماجستير".





وتابعت، أن المدير الفني للفريق أخبرها بأنه موافق على عودتها وأنه يقدر ظروف رضيعها، وهو ما جعلها قادرة على المواظبة بين التمرينات والعناية برضيعها: "البيبي بيبقى معايا في التمرين على طول، ووالدتي تعتني به أيضًا، كما أن زوجي يساعدني في أعمال المنزل، ويقوم بتوصيلي إلى مكان التمرين".





وأردفت: "أكتر حاجة كانت مضايقاني إن الناس كانت بتقول إني أدام اتجوزت يبقى خلاص أركز مع أسرتي وعائلتي خلاص، لكن في النهاية جوزي اللي يهمني ولما حاجة بتقع مني في البيت بيتفهم ده، وبنتجاوز الخطوة دي".



