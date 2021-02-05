العناية بالأم والجنين.. تقديم خدمات صحية لـ18 ألف سيدة في المنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا ، تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية للعناية بالأم والجنين، وذلك ضمن جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، حيث قدمن مديرية الصحة الخدمات الطبية لـ 18 ألف و565 سيدة من السيدات الحوامل، من خلال 260 وحدة صحية ومركز طبي بمختلف مراكز المحافظة.





وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض أهمها الفيروس الكبدي B " ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى "، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.





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وقال الدكتور احمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، انه يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، واعمال المبادرة يتم تنفيذها من خلال فرق طبية واطقم تمريض على كفاءة عالية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.









وفي سياق متصل عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز، والقري، وفني التنظيم ومسؤولي المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.





قال نائب المحافظ، إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليًا توفر صورًا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة، وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والتعامل معها.





شدد نائب المحافظ على ضرورة تحويل جميع الإجراءات على المنظومة (الغير قانونية) الى قرارات إزالة، حتى وان كان المواطن متقدم بطلب تصالح، مع الانتهاء من حالات المتغيرات المكانية القديمة، وإزالة جميع الحالات المخالفة في مهدها، والمتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مؤكدًا على سرعة الإنجاز في ادخال الشهادات على المنظومة، مع التنبيه على توعية المواطنين بعد المخالفة.





وأكد نائب المحافظ ان كل حالة يتم فحصها بدقه شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.



