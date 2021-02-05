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محافظات

لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية.. تحرير 53 مخالفة بمركزي بني مزار والمنيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:47 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للمرور على المقاهي والكافيهات، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعليمات الصادرة عن الدولة بشأن اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة مكبرة للمرور على المقاهي والكافيهات، لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، واسفرت الحملة عن تحرير 20 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

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كما حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 33 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمرور على المطاعم والمقاهي والكافيهات بحي شمال المدينة.


وفي سياق متصل عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، اجتماعا موسعا مع رؤساء المدن والمراكز، والقري، وفني التنظيم ومسؤولي المتغيرات المكانية، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وقال نائب المحافظ، إن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليًا توفر صورًا فضائية بدقة عالية، نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدًا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة، وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، والتعامل معها.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة تحويل جميع الإجراءات على المنظومة (الغير قانونية) الى قرارات إزالة، حتى وان كان المواطن متقدم بطلب تصالح، مع الانتهاء من حالات المتغيرات المكانية القديمة، وإزالة جميع الحالات المخالفة في مهدها، والمتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، مؤكدًا على سرعة الإنجاز في ادخال الشهادات على المنظومة، مع التنبيه على توعية المواطنين بعد المخالفة.

وأكد نائب المحافظ أن كل حالة يتم فحصها بدقه شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


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