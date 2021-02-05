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أخبار العالم

لبنان: 704 حالات شفاء من كورونا من أصل 760 حالة إيجابية بالسجون

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:54 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني إن حالات الشّفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس "كورونا" وصلت في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى 704 حالات من أصل العدد الإجمالي 760 حالة إيجابيّة، وذلك بعد إجراء 2901 فحصًا مخبريًّا (PCR) للنّزلاء، وحالة واحدة أدخلت الى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم.

وأكدت السلطات اللبنانية وفقا لما نشرته صحيفة النهار أن هناك 55 حالة إيجابية في فصيلة سجون طرابلس، وفي سجني نساء بعبدا وزحلة، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص 8 حالات ايجابية في الاول و9 حالات ايجابيّة في الثاني، فضلا عن تسجيل حالة إيجابية واحدة في كل من نظارات: فصيلة المنية، مخفر السفيرة، مخفر شكا البحري.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافةً إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.
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