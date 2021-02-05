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محافظات

ضبط ٥ أطنان دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه في الشرقية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار و التصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

 

ومن جانبها فقد أكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إدارة  تموين كفر صقر  برئاسة محمد الشاعر مدير عام تمكنت من ضبط ٥ طن دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة قبل تهريبها محملة على سيارتين نصف نقل و تم تحرير المحاضر رقم  ٣١٢ و٣١٣ ضد سائقي السيارتين و اتخاذ  الإجراءات القانونية حيالهم.

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وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تستمر الحملات التفتيشية والتموينية لضبط حركه البيع والشراء بالأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المباعة للمواطنين وتطبيق القانون على المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

وعلي جانب أخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة ، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود و توفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق  الزيادة المطلوبة في الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة  بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت بإجراء الفحص لـ (1413) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (1246) رأس ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وذلك خلال شهر يناير الماضي  2021 م.

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهامًا من المديرية لإكتشاف أي حالات مصابة سواء بالسل أوالبروسيلا وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان ، مؤكدًا إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجياتها.

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