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أخبار البلد

لمتابعة الأنشطة البحرية بالغردقة.. وزيرة البيئة تستقل لنش محميات البحر الأحمر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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حنان توفيق

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بجولة بحرية مفاجئة لمتابعة سير وحركة الزيارات والأنشطة البحرية بمحميات البحر الاحمر رافقها بالجولة أفراد الدوريات البحرية من الباحثين وطاقم تشغيل اللنشات من أفراد محميات البحر الاحمر و ذلك خلال خلال زيارتها التفقدية للأنشطة البيئية بمحافظة البحر الاحمر .

وأعربت وزيرة البيئة خلال الجولة البحرية عن سعادتها باستقلالها أحد اللنشات التابعة لمحميات البحر الاحمر لمتابعة الأنشطة البحرية ضمن عدد 18 لنش سيعود للعمل وأحكام الرقابة بالبحر الاحمر بالتعاون مع الجهات المختصة بعد توقف دام لمدة تزيد عن 3سنوات. 

وأكدت وزيرة البيئة على دور محميات البحر الاحمر بالتعاون مع الجهات المختصة فى حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى حيث وجهت بضرورة تفعيل خطط إدارة الموارد الطبيعية من خلال أعمال المراقبة والسيطرة وتطبيق قانون المحميات لمواجهة التحديات التي تواجه الحفاظ علي البيئة البحرية وفي مقدمتها الحفاظ علي الشعاب المرجانية.

كما تضمنت الجولة تفقد مواقع شعاب الفانوس وشعاب العرق وعرض العائدات البيئية عليها بعد قرار الوزارة الخاص بإعلانها كأحد مناطق تحديد الطاقة الاستيعابية للزوار للحد من الضغوط علي الدرافيل حيث شددت فؤاد على ضرورة متابعة تنفيذ خطط الحفاظ علي تنظيم نطاقات الزيارات بالمواقع لما لذلك من دور فى حماية التنوع البيولوجى بالحد من الضغوط البشرية على المنطقة لضمان استدامتها. 

تم تفقد عدد من اللنشات السياحية أثناء ممارسة الأنشطة بالمحمية والتأكد من التزامها بالتعليمات و بالاجراءات الوقائية خلال الفترة الحالية.
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