الوزراء: احتياطي النقد الأجنبي في مصر وصل 40.1 مليار دولار بنهاية يناير

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان رقم صحيح مؤكدا ان على ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي .





وقال المركز ان جائحةكوفيد19 تسببت في اضطراب الأسواق العالمية، وأثرت سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي في البلاد.





واضاف المركز ان مصر لم تكن بمنأى عن هذا الضرر، إلا أنها تمكنت باتخاذها عددًا من الإجراءات الاستباقية من التعافي السريع للاحتياطي النقدي الأجنبي؛ والذي ارتفع من 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل 2020 إلى 40.1 مليار دولار بنهاية يناير 2021.