وزيرة الثقافة خلال تكريم الشرنوبي: أعماله عظيمة ومبقاش فيه زيها كتير.. فيديو

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" تصريحات ل ـ وزيرة الثقافة ، الدكتورة إيناس عبد الدايم ، خلال تسلمها درع التكريم للموسيقار فاروق الشرنوبي ، معقبة : "أعماله عظيمة ومبقاش فيه زيها كتير ".





وأضافت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، أن التقليد مستحب جدا ، ولابد من تكريم المبدعين وهم على قيد الحياة ، وسيكون هناك تكريمات كل شهر .





وكان الحفل قد بدا بفيلم تسجيلى تناول المشوار الفنى المشرق للموسيقار فاروق الشرنوبى بعدها سلمته وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا درع التكريم التذكارى ثم بدأت الفقرات الفنية التى تضمنت مختارات من اهم ابداعاته التى تعاون خلالها مع كبار نجوم الطرب منها انا طير في السماء، مكتوبلي اغنيلك، على عيني، ضليت طريق القمر، عاشق عيونك، لازم تنجرح، نفسي، خد مني، ازاي تكون انت، بنت وولد، انا كنت عيدك، يا اسكندراني، رمي رمشه، لم الشمل، مرمر زماني، اسف على الاحلام، بحلم على قدي وادم وحنان .





يذكر ان فاروق الشرنوبى احد أعلام الموسيقى فى مصر والوطن العربى ، ولد فى 4 فبراير 1951 بالإسكندرية ، تأثر في ألحانه بالموسيقى السكندرية الفلكلورية ، وضع الكثير من اعمال الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام السينمائية منها (طير في السما) 1988، (كريستال) 1993، (إسكندرية نيويورك) 2004 ، كما وضع ألحان مسرحيات (المهر) 1989، و(حزمني يا) 1992 وغيرها ، غاب عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، وعاد إلى مسقط رأسه بعد مشوار طويل لحن خلاله ما يزيد عن 500 أغنية وتعاون مع نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم ماجدة الرومي، عمرو دياب، إيمان البحر درويش، علي الحجار، محرم فؤاد، هاني شاكر، نادية مصطفى، مدحت صالح ومحمد الحلو.



