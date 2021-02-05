مياه الشرقية تنظم دورات تدريبية للعاملين للتعامل مع تسريب الكلور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تكثيف الدورات التدريبية وعقد ورش العمل المختلفة لصقل مهارات وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الاداري، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية لضبط منظومه العمل، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة، ودعما لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وفي هذا السياق أشار اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى أن الشركة فى حاله حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي للمعلومات ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة ، لافتًا إلى قيام مسؤولي السلامة والصحه المهنية بفرع الشركة بمشتول السوب بتنفيذ ورشة عمل لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسريب الكلور وذلك بمحطة مياه مشتول المرشحة الجديدة ، كما تم تعريفهم بالإسعافات الأوليه في حالات الإختناقات والحروق.

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وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ان الدورات تهدف إلي بث الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم، وتأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والأمراض المهنية سواء للعاملين أو المترددين على المؤسسة الصناعية.

وعلي جانب أخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصيه للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الاصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ للحفاظ علي صحه أبنائنا الطلاب قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملات على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت الحملة عن غلق ٣ مراكز للدروس الخصوصيه بمنطقه المنشية وكفر الحوت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين

كما كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الاسواق وضبط الاسعار و التصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ومن جانبها فقد أكدت "فايزة عبد الرحمن" وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إدارة تموين كفر صقر برئاسة محمد الشاعر مدير عام تمكنت من ضبط ٥ طن دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة قبل تهريبها محملة على سيارتين نصف نقل و تم تحرير المحاضر رقم ٣١٢ و٣١٣ ضد سائقي السيارتين و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تستمر الحملات التفتيشية والتموينية لضبط حركه البيع والشراء بالأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المباعة للمواطنين وتطبيق القانون على المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.