الطب البيطري بالسويس يطلق حملة للتحصين ضد الحمى القلاعية

تستعد مديرية الطب البيطري بالسويس وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وانطلاقة إشارة البدء يوم السبت الموافق 6/2/2021 بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع.





وذلك تحت رعاية محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر واشراف مدير مديرية الطب البيطري دكتور طارق كمال زكي بإصدار التعليمات لقسم الطب الوقائي وأطباء الوحدات البيطرية في نطاق محافظه السويس



