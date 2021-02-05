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محافظات

الطب البيطري بالسويس يطلق حملة للتحصين ضد الحمى القلاعية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:14 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
تستعد مديرية الطب البيطري بالسويس وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية وانطلاقة إشارة البدء يوم السبت الموافق 6/2/2021 بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع. 

وذلك تحت رعاية محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر  واشراف مدير مديرية الطب البيطري دكتور طارق كمال زكي بإصدار التعليمات لقسم الطب الوقائي  وأطباء الوحدات البيطرية في نطاق محافظه السويس 

حيث تم عمل كافة الاستعدادات بالمديرية والوحدات وكذلك بدا أعمال الارشاد البيطري للتوعية والإرشاد لأهمية التحصين لتجمعات الحيوانية بالمنطقة وكذلك قسم الخدمات البيطرية للترقيم والتسجيل لمن لم يسبق لهم التسجيل ونسال الله التوفيق والسداد لمصرنا الحبيبة.
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