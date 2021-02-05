أخبار التعليم.. فتح باب القبول الإلكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. بدء إعطاء لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى بدر

إعلام القاهرة تناقش صحافة الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى ضمن مؤتمرها الـ26
لطلاب تنسيق 2021/2022.. تعرف على كيفية التمييز بين الكيانات الوهمية والجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي
إعلام القاهرة: استمرار الدورات التدريبية "أونلاين"
التعليم العالي: فتح باب القبول الالكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. وتسجيل الرغبات 12 فبراير
بمشاركة ٥١٠ طلاب وطالبات.. اتحاد طلاب جامعة سوهاج يختتم فعاليات معسكره التدريبي الرياضي الأول
التعليم العالي: فتح باب القبول الالكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. وتسجيل الرغبات 12 فبراير
بمشاركة ٥١٠ طلاب وطالبات.. اتحاد طلاب جامعة سوهاج يختتم فعاليات معسكره التدريبي الرياضي الأول
جامعة القاهرة تقدمت فيه 117 مركزا.. تفاصيل تصنيف ويبوميتركس
بدء إعطاء لقاح كورنا للأطقم الطبية بمستشفى بدر الجامعي
بدء إعطاء لقاح كورنا للأطقم الطبية بمستشفى بدر الجامعي
لطلاب تنسيق 2021/2022.. تعرف على كيفية التمييز بين الكيانات الوهمية والجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي