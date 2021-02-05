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تعليم

أخبار التعليم.. فتح باب القبول الإلكتروني بالجامعات الخاصة غدا.. بدء إعطاء لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفى بدر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:00 م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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قسم التعليم
نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:







إعلام القاهرة تناقش صحافة الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى ضمن مؤتمرها الـ26





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