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أخبار العالم

السعودية.. تفعيل حملة "الخوارج شرار الخلق" للتوعية ضد أفكار الإخوان المنحرفة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:06 م
حملة الخوارج شرار
حملة الخوارج شرار الخلق في السعودية
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قسم الخارجي
فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة أنشطتها الوقائية والتوعوية في حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتوعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية"، تستخدم الهيئة الحسابات الرسمية والتقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات المجمعات التجارية الإلكترونية واللوحات الثابتة في الأسواق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية لحماية الأفكار والعقول وتعزيز الفكر المعتدل وتنمية المواطنة، والتحذير من فكر الخوارج ومحاربة الأفكار الضالة، والمناهج المنحرفة كفكر جماعة الإخوان المسلمين وجماعة السرورية والتي حذر منها العلماء وولاة الأمر، لما لهم من خطر كبير على المجتمعات.

وتستعين الحملة ببرامج ميدانية وتوعوية ووقائية للتحذير من التحزب والانتماء إلى الجماعات المخالفة وتبني أفكارهم، وتشارك الجهات الحكومية والخاصة في تفعيل هذه الحملة من خلال نشر مواد توعوية إلكترونيًا في وسائل الاتصال المتنوعة.

من جهته، أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بما يلقاه الفرع من دعم لا محدود من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأكد "العمري" على الواجب الشرعي لأعضاء الهيئة تجاه المجتمع مع تحذيرهم من كل ما يمس العقيدة الإسلامية التي قامت عليها المملكة العربية السعودية.
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