جامعة عين شمس في أسبوع ..إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ..مشاركة 50 طالبا من ذوي الإعاقة في منحة بالقوات المسلحة.. عميد ألسن تستقبل وفدا روسيا لبحث آفاق التعاون العلمي

جامعة عين شمس في أسبوع :
- مشاركة 50 طالبا من ذوي الإعاقة في منحة مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة
- عميد ألسن عين شمس تستقبل وفدا روسيا لبحث آفاق التعاون المشترك
- عميد كلية تربية عين شمس يوضح فكرة البحوث العلمية متعددة التخصصات
- نصائح للطلاب استعدادا لامتحانات نصف العام
شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها مشاركة 50 طالبا من ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس في منحة مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة وعميد ألسن عين شمس تستقبل وفدا روسيا لبحث آفاق التعاون المشترك.
شارك ٥٠ طالبا كدفعة اولي من مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وذلك برئاسة الدكتورة رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة الدكتورة اليا محمد امين المركز ، الدكتور احمد صلاح.
ومن جانبه استقبلت الدكتوره سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفدا روسيا من جامعة نابيرجنى تشيلنى برئاسة رئيس الجامعة جالياكبيروفا ألفينور، بحضور الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، وبمشاركة د.شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون والأكاديمي، بهدف بحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وخلال كلمتها أشارت د. سلوى رشاد عميد الكلية، إلى أن جامعة عين شمس تشهد نقله نوعية من خلال تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة لتطوير البنية التحتية وإستحداث عدد كبير من البرامج التعليمية؛ بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية على مستوى مرحلتى الليسانس/الماجيستير والدراسات العليا، بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي.
استعرضت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، الخطوات التى إتخذتها الكلية خلال فترة الموجة الأولى و الثانية لتداعيات فيروس كورونا المستجد covid19 تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم تطوير القاعات الدراسية لطلاب الساعات المعتمدة وتجهيزها على أعلى مستوى، إلى جانب الإنتهاء من تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة الإلكترونية، مما مهد الطريق خلال العام الدراسي الحالى لإستخدام آلية التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للتعليم، حيث تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على إنتاج مقررات إلكترونية ووضع بنوك للأسئلة؛ لتصل نسبة التعليم عن بعد ٥٠% ووجها لوجه ٥٠% خلال الفصل الدراسي الجاري، كذلك استطاعت الكلية أن تنتهى من إنشاء منصتها الإلكترونية و تضم قرابة ١٢ ألف طالب، و أوضحت أنه بالفعل تم تطوير البنية التحتية لمواكبة تطورات الوضع الراهن لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد والعمل على تحويل المحنة إلى عوامل مساعدة لتطوير العملية التعليمية على مستوى الجامعات المصرية.
وأوضحت أن قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، يحظى بسمعة عالمية كبيرة، حيث أنه الأول من نوعة على مستوى الشرق الأوسط منذ قرابة الستين عامًا.
و أكدت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، أهمية تعزيز آفاق التعاون مع الجانب الروسي، مشددة على ضرورة التوسع في عملية التبادل الطلابي والأساتذة لقسم اللغة الروسية، وطرحت فكرة انشاء برامج علمية مشتركة متخصصة في اعداد المترجمين المتخصصين في المجالات الاقتصادية والصناعية، وأشارت إلى أن جامعة عين شمس اتخذت خطوات واسعة للتحول إلى نظام الجامعات الذكية، حيث تعتمد الكليات على الإستفادة من الدراسات البينية و التداخل ببن العلوم المختلفة.
و من جانبها أشارت جالياكبيروفا ألفينور، رئيسة جامعة نابيرجنى تشيلنى، إلى أن جامعة نابيرجني تشيلني الروسية تم انشائها منذ ٣٠ عام فقط، وهي جامعة شابة مقارنة بعمر كلية الألسن بجامعة عين شمس، وبالرغم من ذلك فإنها تعتبر في المنطقة الخضراء في تصنيفات الجامعات الروسية، و أشاد بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واضافت بأن جامعة نابيرجني تشيلني حريصة على فتح مجالات تعاون مع جامعة عين شمس خاصة في مجالات: تكنولوجيا التعليم واعداد الكوادر التربوية اضافة الى امكانية فتح برامج مشتركة في مجال دراسة اللغة الروسية على مستوى الماجستير ليحصل الطالب بعدها على شهادة مزدوجة، وأكدت على استعداد الجامعة للعمل مع ممثلي جامعة عين شمس في اعداد البرامج والخطط الدراسية المشتركة علاوة فتح الباب امام تبادل الطلاب والأساتذة.
وفي الختام قامت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، يرافقها أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، باصطحاب السيدة جالياكبيروفا ألفينور، رئيسة جامعة نابيرجنى تشيلنى، و الوفد المىافق لسيادتها بجولة تفقدية بالكلية، أشادت خلالها الزائرة الروسية بمستوى قاعات الساعات المعتمدة بالكلية، كذلك معامل الترجمة و قاعات التدريس، و أكدت على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا مع جامعة عين شمس احدى أكبر الجامعات على مستوى الشرق الأوسط.
وفي سياق اخر أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية تحتاج إلى تفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية، وتوجهاتها البحثية، بحيث تتضمن رؤية المؤسسات التعليمية التي ترغب في تعزيز فكرة التميز البحثى متعدد التخصصات إصلاحًا مؤسسيًا منهجيًا يسهل البحث والتعليم متعدد التخصصات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 برنامج للدراسات العليا في الجامعات المصرية متعددة التخصصات، بهدف توسيع نطاق الدراسات الجامعية.
وفى هذا الاطار قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان البحوث العلمية متعددة التخصصات إتجاه نحو إعادة الشئ لأصله وهو الاتجاه الحديث في التعامل مع العلم وموضوعاته تأسيسًا على مبدأ "وحدة المعرفة" و "تكامل العلوم" و"الدراسات البينية" (من كلمة "بين" نسبة للمسافات بين العلوم المختلفة) لأننا على مستوى الإنسانية ودون أن ندري قد مضينا على طريق فصل العلوم فهذا علم الفيزياء وهذا علم الكيمياء وهذا علم البيولوجي وهذا علم الرياضيات وهذا علم الفلك وهكذا للدراسات الأدبية والإنسانية والاجتماعية إلخ ..
وأضاف عميد تربية عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البل انه لو استمر الحال على ماهو عليه لأصبحت الدراسات العليا بما فيها الماجستير والدكتوراه في المستقبل القريب وكأنها مرحلة دراسية مثلها مثل الليسانس والبكالوريوس .. وليست طريقًا لمتعة التعلم والتفاني في خدمة العلم يبذل من أجلها الغالي والنفيس كما كانت في الماضي.
وتابع الدكتور ماجد انه كانت محاولات متعددة في الماضي القريب للعودة لمبدأ "وحدة المعرفة" من خلال "الدراسات البيئية" نسبة للبيئة و "العلوم المتكاملة" نسبة لتكامل العلوم ومازالت مستمرة وأنتجت العديد من البحوث العلمية التي أسهمت في حل مشكلات مثل إيجاد مصادر جديدة للغذاء والدواء والملبس والمسكن ومكافحة التلوث وصون التنوع البيولوجي من خلال رصد الظواهر المحيطة بهدف التنبؤ بها والتحكم فيها بما يصب في تحسين معيشة الإنسان وإعمار الأرض الذي هو هدف العلم الأول وهو ماينطبق عليه "التنمية المستدامة" في شتى المجالات.
وأوضح أن مبدأ "العلم للعلم" الذي كان خطوة وسيطة تهدف لتراكم المعرفة كمصادر للباحثين التطبيقيين؛ لاستخدامها عند الحاجة في تجميع المعلومات والخروج بمنتج لاحقًا؛ فقد بدأ يتوارى مقابل العلم لخدمة البشرية بشكل مباشر وسريع لايقبل الانتظار وكنتيجة للتسارع الهائل في وتيرة التقدم ومايتطلبه من فتح مجالات جديدة للمنتجات التكنولوجية التي تعين الإنسان على الحياة في ظل هذه المتغيرات.
وأكد ابو العينين انه من هنا كان التأكيد على البحوث العلمية "البينية" من الكلمة "بين" وبالتالي مع تطور المعرفة بدأنا نلاحظ إختفاء الباحث الأوحد مثل "داروين" أو "أديسون" أو "جراهام بيل" وحل محله فريق الباحثين بقيادة "فلان" مثل زويل وغيره فأصبح الاتجاه الحديث يركز على تناول الموضوع الواحد من جوانب متعددة بما يكفل جودة المنتج النهائي بل وأن الجامعات الجديدة أغلبها لم يعد يقدم علومًا منفصلة تقليدية بل حزمة علوم أساسية مع أدبية مع اجتماعية وعلى سبيل المثال المبسط لا الحصر مثل دراسة علم اللغة مرتبطة بدراسة علم وظائف الأعضاء وعلم الاجتماع والجغرافيا، وكذلك دراسة "التغير الاجتماعي" مرتبطًا بالدراسات الإنسانية والاقتصادية، ومثل دراسة "الأمراض" المختلفة ليس من الوجهة الطبية والكيميائية فقط لكن من الوجهات الاجتماعية والاقتصادية .. إلخ من أجل تعميق الفهم ومواكبة متغيرات العصر والوصول لحلول سريعة لمشاكل معاصرة.
ووجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ضرورة التركيز والاستعداد جيدا للامتحانات بشكل سليم دون التطرق لأي شيء يدور في الخارج من أخبار سلبية وشائعات.
وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحات لـ صدى البلد أن الأسرة لها دور أساسي وفعال بشرط أن تكون متفهمة ومدركة الحالة النفسية التي يمر بها الطالب، ولا تظهر أي نوع من القلق أو التوتر أمام الأبناء، حتى لا ينعكس عليهم .
وأشارت خضر: يجب على جميع الطلاب وضع خطة وقت محدد كل يوم للمذاكرة وتجنب الشائعات والبعد عن الأخبار المحبطة التي تطاردهم في كل مكان، فيجب عليهم أن تكون لديهم ثقة في الجامعة التي ينتمون إليها" .
وفي ذات السياق دعا الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس جميع الطلاب للاستعداد النفسي للامتحانات وترك الشائعات والاخبار السلبية والانتباه جيدا لمستقبلهم .
وأضاف خلال تصريحاته لصدى البلد ان الجامعات المصرية سوف تتخذ كافة الاجرءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الاول .
وقدم الخبير التربوي نصائح لمراجعة المنهج بإجازة منتصف العام :
_ عمل جدول للمذاكرة
_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقررات
_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي
_ ضبط النفس والبعد عن التوتر
_مراجعة المناهج بشكل يومي
_تحديد وقت للمذاكرة