جامعة عين شمس في أسبوع ..إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ..مشاركة 50 طالبا من ذوي الإعاقة في منحة بالقوات المسلحة.. عميد ألسن تستقبل وفدا روسيا لبحث آفاق التعاون العلمي

جامعة عين شمس في أسبوع :

- مشاركة 50 طالبا من ذوي الإعاقة في منحة مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة

- عميد ألسن عين شمس تستقبل وفدا روسيا لبحث آفاق التعاون المشترك

- عميد كلية تربية عين شمس يوضح فكرة البحوث العلمية متعددة التخصصات

- نصائح للطلاب استعدادا لامتحانات نصف العام









شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها مشاركة 50 طالبا من ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس في منحة مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة وعميد ألسن عين شمس تستقبل وفدا روسيا لبحث آفاق التعاون المشترك.





شارك ٥٠ طالبا كدفعة اولي من مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس (سمعي- حركي- بصري) وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.









وذلك برئاسة الدكتورة رنا الهلالي مدير المركز في البرنامج التدريبي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمنحة مجانية من مركز تأهيل الحاسبات بالقوات المسلحة، حيث يستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين ويتضمن التدريب علي برامج Office - Windows، صيانة الحاسب الآلي والهاتف المحمول والتسويق عبر الهاتف وذلك بمرافقة الدكتورة اليا محمد امين المركز ، الدكتور احمد صلاح.





ومن جانبه استقبلت الدكتوره سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفدا روسيا من جامعة نابيرجنى تشيلنى برئاسة رئيس الجامعة جالياكبيروفا ألفينور، بحضور الدكتور أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، وبمشاركة د.شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون والأكاديمي، بهدف بحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين، وخلال كلمتها أشارت د. سلوى رشاد عميد الكلية، إلى أن جامعة عين شمس تشهد نقله نوعية من خلال تقديم الدعم الكامل لكافة كليات الجامعة لتطوير البنية التحتية وإستحداث عدد كبير من البرامج التعليمية؛ بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية على مستوى مرحلتى الليسانس/الماجيستير والدراسات العليا، بهدف مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم الجامعي.





استعرضت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، الخطوات التى إتخذتها الكلية خلال فترة الموجة الأولى و الثانية لتداعيات فيروس كورونا المستجد covid19 تحت رعاية د.محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، الدكتور هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم تطوير القاعات الدراسية لطلاب الساعات المعتمدة وتجهيزها على أعلى مستوى، إلى جانب الإنتهاء من تدريب اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على استخدام المنصة الإلكترونية، مما مهد الطريق خلال العام الدراسي الحالى لإستخدام آلية التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للتعليم، حيث تم تدريب أعضاء هيئة التدريس على إنتاج مقررات إلكترونية ووضع بنوك للأسئلة؛ لتصل نسبة التعليم عن بعد ٥٠% ووجها لوجه ٥٠% خلال الفصل الدراسي الجاري، كذلك استطاعت الكلية أن تنتهى من إنشاء منصتها الإلكترونية و تضم قرابة ١٢ ألف طالب، و أوضحت أنه بالفعل تم تطوير البنية التحتية لمواكبة تطورات الوضع الراهن لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد والعمل على تحويل المحنة إلى عوامل مساعدة لتطوير العملية التعليمية على مستوى الجامعات المصرية.





وأوضحت أن قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، يحظى بسمعة عالمية كبيرة، حيث أنه الأول من نوعة على مستوى الشرق الأوسط منذ قرابة الستين عامًا.





و أكدت الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، أهمية تعزيز آفاق التعاون مع الجانب الروسي، مشددة على ضرورة التوسع في عملية التبادل الطلابي والأساتذة لقسم اللغة الروسية، وطرحت فكرة انشاء برامج علمية مشتركة متخصصة في اعداد المترجمين المتخصصين في المجالات الاقتصادية والصناعية، وأشارت إلى أن جامعة عين شمس اتخذت خطوات واسعة للتحول إلى نظام الجامعات الذكية، حيث تعتمد الكليات على الإستفادة من الدراسات البينية و التداخل ببن العلوم المختلفة.





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ونوهت إلى وجود برامج متخصصة في الترجمة على مستوى الليسانس بنظام الساعات المعتمدة وهي برامج الترجمة في اقسام اللغات الانجليزية والفرنسية والصينية والروسية، اضافة الى برنامج في الترجمة لغير الناطقين بالعربية داخل قسم اللغة العربية، واشارت إلى وجود برنامجين دوليين في الدراسات العليا بالشراكة مع جامعة لايبتسيج الألمانية وجامعة سلامنكا الإسبانية.





و من جانبها أشارت جالياكبيروفا ألفينور، رئيسة جامعة نابيرجنى تشيلنى، إلى أن جامعة نابيرجني تشيلني الروسية تم انشائها منذ ٣٠ عام فقط، وهي جامعة شابة مقارنة بعمر كلية الألسن بجامعة عين شمس، وبالرغم من ذلك فإنها تعتبر في المنطقة الخضراء في تصنيفات الجامعات الروسية، و أشاد بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.





واضافت بأن جامعة نابيرجني تشيلني حريصة على فتح مجالات تعاون مع جامعة عين شمس خاصة في مجالات: تكنولوجيا التعليم واعداد الكوادر التربوية اضافة الى امكانية فتح برامج مشتركة في مجال دراسة اللغة الروسية على مستوى الماجستير ليحصل الطالب بعدها على شهادة مزدوجة، وأكدت على استعداد الجامعة للعمل مع ممثلي جامعة عين شمس في اعداد البرامج والخطط الدراسية المشتركة علاوة فتح الباب امام تبادل الطلاب والأساتذة.





وفي الختام قامت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، يرافقها أ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، باصطحاب السيدة جالياكبيروفا ألفينور، رئيسة جامعة نابيرجنى تشيلنى، و الوفد المىافق لسيادتها بجولة تفقدية بالكلية، أشادت خلالها الزائرة الروسية بمستوى قاعات الساعات المعتمدة بالكلية، كذلك معامل الترجمة و قاعات التدريس، و أكدت على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا كبيرا مع جامعة عين شمس احدى أكبر الجامعات على مستوى الشرق الأوسط.





وفي سياق اخر أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية تحتاج إلى تفعيل فكرة التميز البحثي متعدد التخصصات في برامجها الأكاديمية، وتوجهاتها البحثية، بحيث تتضمن رؤية المؤسسات التعليمية التي ترغب في تعزيز فكرة التميز البحثى متعدد التخصصات إصلاحًا مؤسسيًا منهجيًا يسهل البحث والتعليم متعدد التخصصات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 برنامج للدراسات العليا في الجامعات المصرية متعددة التخصصات، بهدف توسيع نطاق الدراسات الجامعية.





وفى هذا الاطار قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان البحوث العلمية متعددة التخصصات إتجاه نحو إعادة الشئ لأصله وهو الاتجاه الحديث في التعامل مع العلم وموضوعاته تأسيسًا على مبدأ "وحدة المعرفة" و "تكامل العلوم" و"الدراسات البينية" (من كلمة "بين" نسبة للمسافات بين العلوم المختلفة) لأننا على مستوى الإنسانية ودون أن ندري قد مضينا على طريق فصل العلوم فهذا علم الفيزياء وهذا علم الكيمياء وهذا علم البيولوجي وهذا علم الرياضيات وهذا علم الفلك وهكذا للدراسات الأدبية والإنسانية والاجتماعية إلخ ..





وأضاف عميد تربية عين شمس خلال تصريحاته لـ صدي البل انه لو استمر الحال على ماهو عليه لأصبحت الدراسات العليا بما فيها الماجستير والدكتوراه في المستقبل القريب وكأنها مرحلة دراسية مثلها مثل الليسانس والبكالوريوس .. وليست طريقًا لمتعة التعلم والتفاني في خدمة العلم يبذل من أجلها الغالي والنفيس كما كانت في الماضي.





وتابع الدكتور ماجد انه كانت محاولات متعددة في الماضي القريب للعودة لمبدأ "وحدة المعرفة" من خلال "الدراسات البيئية" نسبة للبيئة و "العلوم المتكاملة" نسبة لتكامل العلوم ومازالت مستمرة وأنتجت العديد من البحوث العلمية التي أسهمت في حل مشكلات مثل إيجاد مصادر جديدة للغذاء والدواء والملبس والمسكن ومكافحة التلوث وصون التنوع البيولوجي من خلال رصد الظواهر المحيطة بهدف التنبؤ بها والتحكم فيها بما يصب في تحسين معيشة الإنسان وإعمار الأرض الذي هو هدف العلم الأول وهو ماينطبق عليه "التنمية المستدامة" في شتى المجالات.





وأوضح أن مبدأ "العلم للعلم" الذي كان خطوة وسيطة تهدف لتراكم المعرفة كمصادر للباحثين التطبيقيين؛ لاستخدامها عند الحاجة في تجميع المعلومات والخروج بمنتج لاحقًا؛ فقد بدأ يتوارى مقابل العلم لخدمة البشرية بشكل مباشر وسريع لايقبل الانتظار وكنتيجة للتسارع الهائل في وتيرة التقدم ومايتطلبه من فتح مجالات جديدة للمنتجات التكنولوجية التي تعين الإنسان على الحياة في ظل هذه المتغيرات.





وأكد ابو العينين انه من هنا كان التأكيد على البحوث العلمية "البينية" من الكلمة "بين" وبالتالي مع تطور المعرفة بدأنا نلاحظ إختفاء الباحث الأوحد مثل "داروين" أو "أديسون" أو "جراهام بيل" وحل محله فريق الباحثين بقيادة "فلان" مثل زويل وغيره فأصبح الاتجاه الحديث يركز على تناول الموضوع الواحد من جوانب متعددة بما يكفل جودة المنتج النهائي بل وأن الجامعات الجديدة أغلبها لم يعد يقدم علومًا منفصلة تقليدية بل حزمة علوم أساسية مع أدبية مع اجتماعية وعلى سبيل المثال المبسط لا الحصر مثل دراسة علم اللغة مرتبطة بدراسة علم وظائف الأعضاء وعلم الاجتماع والجغرافيا، وكذلك دراسة "التغير الاجتماعي" مرتبطًا بالدراسات الإنسانية والاقتصادية، ومثل دراسة "الأمراض" المختلفة ليس من الوجهة الطبية والكيميائية فقط لكن من الوجهات الاجتماعية والاقتصادية .. إلخ من أجل تعميق الفهم ومواكبة متغيرات العصر والوصول لحلول سريعة لمشاكل معاصرة.





ووجه وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، رؤساء الجامعات بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، والتي تقرر أن تبدأ عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل يومي.





ومن جانبها أكدت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ضرورة التركيز والاستعداد جيدا للامتحانات بشكل سليم دون التطرق لأي شيء يدور في الخارج من أخبار سلبية وشائعات.





وأضافت الدكتورة سامية خلال تصريحات لـ صدى البلد أن الأسرة لها دور أساسي وفعال بشرط أن تكون متفهمة ومدركة الحالة النفسية التي يمر بها الطالب، ولا تظهر أي نوع من القلق أو التوتر أمام الأبناء، حتى لا ينعكس عليهم .





وأشارت خضر: يجب على جميع الطلاب وضع خطة وقت محدد كل يوم للمذاكرة وتجنب الشائعات والبعد عن الأخبار المحبطة التي تطاردهم في كل مكان، فيجب عليهم أن تكون لديهم ثقة في الجامعة التي ينتمون إليها" .





وفي ذات السياق دعا الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس جميع الطلاب للاستعداد النفسي للامتحانات وترك الشائعات والاخبار السلبية والانتباه جيدا لمستقبلهم .





وأضاف خلال تصريحاته لصدى البلد ان الجامعات المصرية سوف تتخذ كافة الاجرءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الاول .





وقدم الخبير التربوي نصائح لمراجعة المنهج بإجازة منتصف العام :

_ عمل جدول للمذاكرة

_ مراجعة المنهج بشكل منتظم والاهتمام بجميع المقررات

_ البعد عن الشائعات ومواقع التواصل الاجتماعي

_ ضبط النفس والبعد عن التوتر

_مراجعة المناهج بشكل يومي

_تحديد وقت للمذاكرة