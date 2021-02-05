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فن

وفاة عزت العلايلي.. كره السهرات وأحب قراءة القرآن الكريم

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:08 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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سعيد فراج
غيب الموت قبل قليل الفنان الكبير عزت العلايلي بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة في الدراما التلفزيونية والسينما، وترك بصمته عبر السنوات.

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلي ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

وفي احد لقاءاته الفنية كشف الفنان الكبير عزت العلايلي، عن اهم طقوسه اليومية فقال (انني لست من هواة السهرات والتواجد كثيرا في المناسبات والتجمعات الفنية موضحا اعشق الهدوء والقراءة ومتابعة الاحداث الفنية والاخبارية بالتلفزيون، مضيفا انني اقضي كثيرا من الوقت في قراءة القران الكريم الذي لا يفارق غرفتي سواء كانت غرفة مكتبي التي اقضي فيها معظم ساعات النهار او بغرفة نومي.

وتابع العلايلي ان اسعد أوقات حياتي عندما أتذكر الاعمال الفنية التي قدمتها مسبقا والتي كانت بصمات جلية في مسيرتي الفنية ومن اهم تلك الاعمال المحببة الي قلبي فيلم (الأرض ) الذي أحتفظ بصور كثيرة منه حتي الآن متابعا : لقد قمت بتكبيرها أيضا لما يحمله هذا الفيلم تحديدا من مكانة خاصة بقلبي والذي قدمت من خلاله شخصية (عبد الهادي ) حيث اخذ الجمهور المصري والعربي يناديني بنفس الاسم في كل مكان كنت اسير فيه سواء بمصر او خارجها.

وواصل العلايلي إنني ماهر في صنع القهوة (المحوجة ) والتي لا افضل أن اشربها الا من صنع يدي فقد تعودت علي هذا الطقس وأجد فيه متعة كبيرة.
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