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رياضة

العطار وفالكاو في هجوم النصر أمام شبان بدواي في كأس مصر

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:10 م
النصر - شبان بدواي
النصر - شبان بدواي
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عبدالله هشام
تنطلق في الثانية والنصف عصر اليوم مباراة النصر في مواجهة شبان بدواي في الدور الرابع ببطولة كأس مصر.

واعلن سيد عيد المدير الفني تشكيل فريقه وجاء كالتالي ..

عمرو شعبان في حراسة المرمى ومحمد بدوي طيارة وحمودة سمير وميدو العطار وأحمد حسين واحمد خليل كالوشا ومحمود رشاد فالكاو واحد داهش وجون جميل وحسن حسين وادهم حامد .

فيما جاء تشكيل شبان بدواي كالتالي ..

محمود العزب في حراسة المرمى وايهاب فكري واحمد معوض ومحمود السعيد ومحمود ايمن واسلام جلال ومصطفي مسعد وأحمد السيد وسامح محمود وعبد العزيز سليمان ومحمد احمد عطية.

ويدير اللقاء تحكيميا اسلام راشد حكم ساحه وأمين قالا مساعد أول ومحمد رمضان مساعد ثاني وشاكر عبد الحليم حكم رابع وأيمن حسان مرتقب لجنة المسابقات .
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