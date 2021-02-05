فيديو جراف| إخوته سبب تأخر دخوله الفن.. وداعا عزت العلايلي

صدمة للوسط الفني بعد إعلان نجل الفنان عزت العلايلي وفاة والده عن عمر يناهز 84 عاما.
وقال نجله محمود العلايلي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفى والدى الفنان عزت العلايلي، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند".
ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية العلايلي، ونشر عبر حسابه في تطبيق "انستغرام" صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلا "البقاء لله فارس الدراما العربية".
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