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ثقافة

الكاتب إسلام طه يطرح كتاب "أنا ومراتى" بالقاهرة للكتاب

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:16 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

يستعد الكاتب إسلام طه، لنشر كتابه الجديد ، والذي يحمل اسم "أنا ومراتي"،والمقرر أن يشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم 2021.

وتدور أحداث الكتاب من خلال صفحات كتابه مواقف وحكايات ساخره بينه وبين زوجته ومواقف آخري مشابهه لاصدقاء له وذلك من واقع الحياة الزوجية والإجتماعيه،

ونشر "طه" خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشور يروج لكتابه الجديد قائلًا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مضيت اليوم عقد كتابي الجديد "أنا ومراتي" هيعجبكم جدًا وهتضحكوا من قلبكم.

وأوضح طه في بيان صحفي، ان القصه تعتبر واقع نعيش فيه وتندرج تحت نوعيه الاعمال الدراميه الممزوجه ببعض الكوميديا الموجودة في أغلب منازلنا. 

ويعمل توفيق على التحضير لرويته الجديده خلال الفتره المقبله ، حيث من المفترض ان يعلن كافه تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.
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