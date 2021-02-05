الكاتب إسلام طه يطرح كتاب "أنا ومراتى" بالقاهرة للكتاب





يستعد الكاتب إسلام طه، لنشر كتابه الجديد ، والذي يحمل اسم "أنا ومراتي"،والمقرر أن يشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم 2021





وتدور أحداث الكتاب من خلال صفحات كتابه مواقف وحكايات ساخره بينه وبين زوجته ومواقف آخري مشابهه لاصدقاء له وذلك من واقع الحياة الزوجية والإجتماعيه،





ونشر "طه" خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشور يروج لكتابه الجديد قائلًا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مضيت اليوم عقد كتابي الجديد "أنا ومراتي" هيعجبكم جدًا وهتضحكوا من قلبكم.





وأوضح طه في بيان صحفي، ان القصه تعتبر واقع نعيش فيه وتندرج تحت نوعيه الاعمال الدراميه الممزوجه ببعض الكوميديا الموجودة في أغلب منازلنا.



