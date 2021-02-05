وزير الأوقاف يكشف عن أشد أسلحة المنافقين سرا لإفشال الدول.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من أسلحة المنافقين سرا هي محاولات إفشال الدول وإعاقتها اقتصاديا وتعطيل المشاريع والإنجازات.





واستشهد وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، بقوله تعالى "هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ".





وذكر أن غرضهم من ذلك تضييق وحصار الدولة اقتصاديا وتعطيل عجلة الإنتاج، حتى تنفض الناس عن قيادة الدولة فتقع الدولة، ولكن غاب عن المنافقين أن لله خزائن السماوات والأرض.





وتابع: من هنا تأتي أهمية الوعي وبيان ما تقوم به الدول لصالح أبنائها من مشروعات كبرى وإنجازات لخدمة مصالح شعبها.



