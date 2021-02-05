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ديني

وزير الأوقاف يكشف عن أشد أسلحة المنافقين سرا لإفشال الدول.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:16 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من أسلحة المنافقين سرا هي محاولات إفشال الدول وإعاقتها اقتصاديا وتعطيل المشاريع والإنجازات.

واستشهد وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، بقوله تعالى "هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ".

وذكر أن غرضهم من ذلك تضييق وحصار الدولة اقتصاديا وتعطيل عجلة الإنتاج، حتى تنفض الناس عن قيادة الدولة فتقع  الدولة، ولكن غاب عن المنافقين أن لله خزائن السماوات  والأرض.

وتابع: من هنا تأتي أهمية الوعي وبيان ما تقوم به الدول لصالح أبنائها من مشروعات كبرى وإنجازات لخدمة مصالح شعبها.

موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد 
ونشرت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الموافق 5 فبراير 2021م تحت عنوان “حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض”.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته.
للاطلاع على الخطبة اضغط هنا
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