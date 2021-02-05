بمشاركة ٥١٠ طلاب وطالبات.. اتحاد طلاب جامعة سوهاج يختتم فعاليات معسكره التدريبي الرياضي الأول

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، حفل ختام المعسكر الرياضي التدريبي الأول، الذي نظمه اتحاد الطلاب بمشاركة ٥١٠ طالب وطالبة بجميع الكليات واستمرت فعالياته علي مدار ٣ أسابيع علي ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.





جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور إبراهيم البرعى القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، الدكتور أحمد عبدالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، صبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، احمد عبد الحافظ المستشار الاعلامي للجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.









وأشاد الدكتور أحمد عزيز بنجاح المعسكر وانضباط الطلاب وتطبيقهم لكافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها إدارة الجامعة للحد من انتقال فيروس كورونا، مشيرًا إلى تميز المعسكر بالمشاركة الأكبر في نسبة الطالبات ٣٣٥ مقابل ١٧٥ طالب، وهذا دليل قوي علي ازدياد الوعي بين الفتيات بأهمية ممارسة النشاط الرياضي والمشاركة بشكل عام في مختلف الأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن الجامعة لم تبخل أبداََ في دعم ورعاية كافة الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تعزيز قدرات الطلاب وتنمية مواهبهم وخدمة مصالحهم التي تأتى في مقدمة أهداف الإدارة الجامعية، مقدمًا خالص الشكر لأعضاء اتحاد الطلاب علي مجهودهم الواضح خلال تلك الفترة القصيرة من انتخابهم.





وقال محمد حماده رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، إن المعسكر استهدف في المقام الأول ممارسة النشاط الرياضي للتأكيد علي أهميته في الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات بحيث ضمت كل مجموعة ٢٥ طالب، وشمل البرنامج التدريبي ألعاب الجودو، الجمباز، الكاراتيه، كرة القدم، كرة السلة، والكرة الطائرة.



