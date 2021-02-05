جامعة القاهرة تقدمت فيه 117 مركزا.. تفاصيل تصنيف ويبوميتركس

التصنيف الإسباني "ويبوميتركس" هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، حيث يتابع ويقيم أكثر من 20,000 جامعة عالمية ، ويصدر هذا التصنيف أو التقييم في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي في شهري يناير ويوليو من كل عام .









ويهدف تقييم "ويبوميتركس" إلى تحسين المؤسسات التعليمية ، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح وهو تقييم نصف سنوي، ويصدر لمتابعة أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ، عن طريق عدة معايير تتمثل في الآتي :-

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- علماء جوجل : ويقصد به المعلومات الموجودة في "جوجل سكولار" وتشتمل على الأبحاث والتقارير والرسائل في مختلف الدراسات والتخصصات .





- الروابط والظهور : وهي عبارة عن الروابط التشعبية التي تقود الباحث أو الزائر إلى موقع الجامعة على الانترنت ، من خلال محركات البحث .





- الملفات الغنية : وهي عبارة عن المعلومات النصية ، حيث تشتمل على معلومات مختلفة في جميع التخصصات والمجالات ، بحيث تكون في محرك البحث وتكون موجودة على موقع كل جامعة .





- حجم الموقع : ويشمل الصفحات المرتبطة آليًا في موقع واحد.





جدير بالذكر أن جامعة القاهرة قد تقدمت 117 مركزًا عالميًا خلال عام 2020 في التصنيف الإسباني "ويبومتركس" طبقا لأحدث تقرير لأفضل جامعات العالم والذى نشر يوم الاربعاء الماضي الموافق 27 يناير 2021 ، لتحقق الجامعة هذا العام نسبة تقدم قدرها 17.5% مقارنة بالعام الماضي.





وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية ، حيث احتلت المرتبة 551 بين أفضل الجامعات ثم جاءت جامعة الإسكندرية بترتيب 837 عالميا ، كما احتلت جامعات المنصورة والأمريكية بالقاهرة وعين شمس وأسيوط والزقازيق ضمن الفئة من 1001 وحتى 1500





وجاءت جامعات بنها وقناة السويس وطنطا والأزهر وحلوان وكفر الشيخ من 1501 وحتى 2000 ، بينما جاءت باقي المؤسسات والجامعات المصرية في ترتيب بعد ذلك.