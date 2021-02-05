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توك شو

فترة صعبة.. مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي يوجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:41 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي بجامعة القاهرة، إن أى شخص يشعر بأعراض البرد عليه أن يذهب لـ الطبيب، لكي يقوم بعمل التحاليل اللازمة، موضحًا أن أعراض كورونا قريبة من أعراض البرد.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، أن المواطنين عليهم أن يعتبروا أى اى دور برد أنه إصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الشخص عندما يشعر بأعراض البرد يجب العزل، و الذهاب لـ الطبيب، وأكد أن هذه الأيام من الفترات الصعبة و على الجميع توخى الحذر.

ولفت  الحديدي إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ساء من ارتداء الكمامة، أو غسيل اليد أو التباعد أمر مهم، وعلى الجميع الالتزام.

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