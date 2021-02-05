التعليم العالي في أسبوع| انطلاق الترم الثاني في الجامعات 21 مارس.. مداهمة كيانات وهمية بالجيزة.. ووفاة رئيس جامعة حورس

* "ادرس فى مصر" تشارك فى فعاليات معرض الخرطوم الدولى

* تحديد الموعد الرسمي النهائي لـ الامتحانات والتخلفات









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، اعلان الترم الثاني 21 مارس، وتحديد موعد الامتحانات والتخلفات.





استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين حول مشاركة مباردة "ادرس فى مصر" فى فعاليات الدورة الثامنة والثلاثون لمعرض الخرطوم الدولى والذى أقيم بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 21 حتى 28 يناير 2021، بمشاركة ١٤ دولة من بينها ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإندونيسيا، والهند، وباكستان، ونيجيريا، وأوغندا، وإثيوبيا، وكينيا، بالإضافة إلى مصر ضيف شرف المعرض.





اقرأ أيضا : القومي للبحوث الفلكية يكشف عن أول اقتران خلال هذا الشهر بين الزهرة وزحل





وخلال فعاليات المعرض قدم ممثلو المبادرة للزوار والراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية شرحًا تفصيليًا للبرامج الدراسية بالكليات والجامعات المصرية المختلفة، ومنها الجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين)، مستعرضين عدد من المنشورات الإعلانية، والكتيبات الموضح بها البرامج الدراسية بالكليات والجامعات المصرية.





ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين أن المبادرة قامت بشرح الامتيازات التى تقدمها للطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة فى مصر بصفة عامة، والطلاب السودانيين بصفة خاصة والذى تقرر خصم 90% من الرسوم الدراسية لهم، بالإضافة إلى تقديم 30 منحة لطلاب الدراسات العليا بدرجة الدكتوراه.





اقرأ أيضا | هل تعرضت شرم الشيخ لـ زلزال؟ القومي للبحوث الفلكية يرد



وعلى هامش فعاليات المعرض التقى ممثلو مبادرة ادرس فى مصر بالدكتورة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية السودان الشقيقة، وتناول اللقاء الحديث عن ملف التعليم العالى فى كلا البلدين، بالإضافة إلى الامتيازات التى تقدمها المبادرة للطلاب السودانيين الدارسين فى مصر، وزيادة آفاق التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى بين البلدين فى المستقبل.





وفى ختام فعاليات المعرض تم إهداء شهادة تقدير من إدارة معرض الخرطوم الدولى لمبادرة ادرس فى مصر؛ لمشاركتها الإيجابية فى فعاليات الدورة الثامنة والثلاثون.





ونعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور أكرم العوضى رئيس جامعة حورس، وأحد علماء اللجنة الفنية للجامعات الأهلية الجديدة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.





وفي سياق اخر اعلنت الوزارة في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة الكيانات الوهمية، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





أشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة عدة كيانات وهمية بالجيزة ومنها: أكاديمية (Romouz) الكائن مقرها شقة رقم (2) بالدور التاسع بالعقار رقم 128 شارع السودان ببرج البنك الأهلى الكويتى بمحافظة الجيزة، وعلى الفور أصدر الوزير قرارًا بغلق هذه المنشأة؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.





كما قام الوزير بمخاطبة محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بباقى الكيانات الوهمية.





كما وجه الدكتور عبد الغفار بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الإجتماعي الرسمية للوزارة.





بينما اكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، القرار الوزاري ببدء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .





وأضاف في تصريح خاص لموقع صدى البلد، ان القرار يشمل أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، بينما تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.





وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، قرارا وزاريا جديدا لحسم موقف امتحانات طلاب الجامعات.





نص هذا القرار على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للفصل الدراسي الاول 2021 بجميع المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية المصرية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 .





ونص القرار على أن تبدأ امتحانات مواد التخلف لطلاب الفرقة الثانية في مواد الفرقة الاولى اعتبارا من يوم السبت 27 مارس 2021.





وشدد القرار على أن تتوقف جميع الامتحانات خلال العطلات والأعياد الرسمية.





كما أكد القرار على أن تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني اعتبارا من الاحد 21 مارس 2021، ويلتزم رؤساء اللجان بضرورة اخذ موافقة جهة العمل على الندب للعمل باللجان خلال فترة أيام العمل.



