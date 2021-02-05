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أخبار العالم

إسرائيل تسجل أكثر من 7 آلاف حالة إصابة جديدة بـ كورونا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:32 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السلطات الصحية فى إسرائيل، تسجيل 7 آلاف و168 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بعد إجراء أكثر من 84 ألف اختبار معملى للكشف عن الجائحة.

وذكرت الصحة، في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل ارتفعت إلى 5 آلاف و19 حالة بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة. 

وأضافت، أن هناك ألفا و94 مريضا بالفيروس التاجي بحالة حرجة في إسرائيل، من بينهم 326 مريضًا يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي.

في السياق ذاته، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إن أكثر من 3 ملايين شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى صباح اليوم، بينما حصل حوالي مليوني شخص على الجرعة الثانية من التطعيم. 
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