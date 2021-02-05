إحالة 34 موظفا للتحقيق في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، حملة مرورية علي الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الخدمية والصحية وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

أسفرت عن إحالة ٢٨ من العاملين بالمصالح الحكومية للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني، و كذلك ٦ موظفين لتركهم محل العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية دون سند قانوني وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ونفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الرقابية التموينية بمديرية التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة حملة مكبرة بمركز ومدينة كوم حمادة.

أسفرت الحملة عن ضبط ۳۱۸ عبوة منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، مواد غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى ۲۱ صنف، ٢ كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ٥شيكارة علف مجهولة المصدر، كما تم تحرير ٦ محاضر لأنشطة تجارية مختلفة لعدم إعلانها عن الأسعار بای وسيلة من وسائل الإعلان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم المرور علي المنشآت الحكومية لتحقيق الانضباط الإدارى وإحالة 142 من العاملين ببعض المنشآت الصحية والوحدات المحلية للتحقيق لتركهم العمل دون أي سند قانوني، كما تم خلال الحملة متابعة الجهود المبذولة بقطاع النظافة بالمدينة.



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