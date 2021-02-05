أشهر خاطبة على السوشيال ميديا تتحدث عن أغرب موقف في جوازة

كشفت عبير حسن ، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، عن أغرب موقف تعرضت له طيلة مدة عملها كخاطبة والتي تزيد عن 20 عامًا.





وقالت «عبير» في ندوة بموقع «صدى البلد» إنه في أحد الخطوبات حجز أهل العروسة مركب في النيل للاحتفال بالخطوبة بعدد أفراد عائلتها فقط وتركوا أهل العريس جميعًا.





وأضافت الخاطبة عبير حسن أن أهل العروسة كانوا يتصرفون بطريقة غير لائقة مع العريس وأهله، فلم يأخذوا إلا العريس مما أثار حزن والدته وأدي إلى انهائها للزيجة.





وتابعت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أن من أغرب المواقف أيضًا هو اشتراط أم العروسة أن يكون العريس يتيم الأم، حيث أنها ترجع السبب في انهاء الخطوبة السابقة لابنتها إلى والدته.





ولفتت إلى أن العروس قد تتواصل معها بنفسها بسبب أن والدتها غير اجتماعية، ومن ناحية أخرى قد تتواصل معها أم العروس لتزويج ابنتها التي تبلغ من العمر 20 عامًا خوفًا عليها من تقدم العمر.





واختتمت أن العريس قد يتواصل معها بنفسه مع رفض أهله للزواج عن طريق خاطبة، مشيرةً إلى أنه قد تشارك الطرفين بعد ذلك في الاحتفال بالخطوبة ثم اجراءات الزواج وحضور سبوع الأولاد.



