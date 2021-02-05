ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أشهر خاطبة على السوشيال ميديا تتحدث عن أغرب موقف في جوازة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:01 م
عبير حسن، أشهر خاطبة
عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا
Advertisements
يارا زكريا .. تصوير: ندي حمدي
كشفت عبير حسن، أشهر خاطبة على السوشيال ميديا، عن أغرب موقف تعرضت له طيلة مدة عملها كخاطبة والتي تزيد عن 20 عامًا.

وقالت «عبير» في ندوة بموقع «صدى البلد» إنه في أحد الخطوبات حجز أهل العروسة مركب في النيل للاحتفال بالخطوبة بعدد أفراد عائلتها فقط وتركوا أهل العريس جميعًا.

وأضافت الخاطبة عبير حسن أن أهل العروسة كانوا يتصرفون بطريقة غير لائقة مع العريس وأهله، فلم يأخذوا إلا العريس مما أثار حزن والدته وأدي إلى انهائها للزيجة. 

وتابعت أشهر خاطبة على السوشيال ميديا أن من أغرب المواقف أيضًا هو اشتراط أم العروسة أن يكون العريس يتيم الأم، حيث أنها ترجع السبب في انهاء الخطوبة السابقة لابنتها إلى والدته.

ولفتت إلى أن العروس قد تتواصل معها بنفسها بسبب أن والدتها غير اجتماعية، ومن ناحية أخرى قد تتواصل معها أم العروس لتزويج ابنتها التي تبلغ من العمر 20 عامًا خوفًا عليها من تقدم العمر.

واختتمت أن العريس قد يتواصل معها بنفسه مع رفض أهله للزواج عن طريق خاطبة، مشيرةً إلى أنه قد تشارك الطرفين بعد ذلك في الاحتفال بالخطوبة ثم اجراءات الزواج وحضور سبوع الأولاد. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أجمل فيديو في 2020.. بكاء العريس والمعازيم بسبب وصلة مدح مؤثرة أثناء عقد القران

مش في مصر بس.. والد عريس يطلب من المعازيم مغادرة القاعة.. لهذا السبب

الإقبال على الخاطبة بيزيد.. عبير حسن تكشف السر وراء عملها أكثر من 20 عاما

عرسان من الإمارات لروسيا.. عبير الخاطبة تكشف عن سن راغبي الزواج

الجوازة باظت بسبب رجل كرسي..عبير الخاطبة توضح التفاصيل..فيديو

قلة زواج البنات.. عبير الخاطبة تكشف أسرار اللجوء إليها..شاهد

ترشيحاتنا

وفاة سعد الجمال عضو مجلس النواب

قصة اعتقال عزت العلايلي في محاولة اغتيال جمال عبد الناصر

نائب كويتي يتطاول على الجالية المصرية.. ورد شديد اللهجة من عائشة الرشيد

34 ضعف الأهلي.. تعرف على القيمة التسويقية لـ بايرن ميونخ قبل موقعة الاثنين

خالد بيومي عن مواجهة الأهلي وبايرن: ليه لأ الكرة فيها كل شيء

بعد ظهور صورته في جمال الحريم وسخرية الجمهور.. تعرف على أشهر مجرم مختل في التاريخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة

في ظل انتشار كورونا.. 4 مكونات لعلاج السعال الجاف بالمنزل

اخلع شرابك.. نصائح لعدم ارتداء الجوارب أثناء النوم