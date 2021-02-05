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جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي: تكلفة ازدواج طريق سيوة مطروح تصل ملياري جنيه

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:41 م
طريق سيوة مطروح
طريق سيوة مطروح
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البهي عمرو
قال المهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي، إنه يتم العمل حاليًا فى مشروع ازدواج طريق سيوة مطروح، موضحًا أن الطريق بطول 300 كيلومتر. 

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " الأخبار" المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للطرق، وأن تكلفة هذا المشروع تصل ملياري جنيه.

وأشار إلى أنه تم البدء كمرحلة أولى فى أول 65 كيلو من 50 كيلو، من الطريق لتحمل حملات السيارات الثقيلة، وأنه تم تفجير بئر بعمق 900 متر تحت الأرض بواحة سيوة بتكلفة 7 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن هذا المشروع لتحمل حركة المرور و تحمل الحملات الثقيلة، وأكد أنهم قاموا بعمل دراسة على هذا المشروع.

وكشف أن جميع الاستثمار فى هذا المشروع حكومى، وأن العاملين فى المشروع جميعهم مصريين، وأمن ما يتم يعتبر حلم مطروح وأهل سيو.

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