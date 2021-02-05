ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تفاصيل جديدة في قضية ضبط تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية | خاص

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:41 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
كشفت مصادر بوزارة الاثار، أن لجنة أثار الإسماعيلية، إنتهت من معاينة مكان إخفاء التمثال الأثري شبيه أبو الهول، والذي تمكنت الشرطة المصرية من إحباط محاولة بيعه بطريقة غير شرعية بنطاق مركز شرطة أبو صوير.

ضمت اللجنة كلا من مصطفي حسن نور مدير عام أثار الإسماعيلية، سامح احمد هاشم مدير الحفائر بمنطقة اثار الاسماعيلية، صفية إسماعيل أحمد مفتشة أثار الإسماعيلية.

وقالت المصادر المطلعة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، أن المتهم أخفي التمثال الأثري بالمطاعية المنايف بالاسماعيلية.وبمعاينة الموقع، تبين إنه منطقة جبلية، حيث قام المتهم بإخفاء التمثال داخل حفرة ردمت بعد إستخراجه وضبطه بالرمال الصفراء.

وقالت المصادر أن تقرير معاينة المنطقة التي تم إخفاء التمثال بها، أكد أن المنطقة غير أثرية ولا يتبع أي منطقة أثرية بالإسماعيلية. 

وبحسب تقرير إدارة المضبوطات الأثرية، تبين  أن التمثال يعود إلي عصر الدولة الحديثة، وهو  تمثال شبيه بأبو الهول بوجه أدمي، "سفنكس"، ومتداول من الالاف السنين، مستخرج من الشرقية، يحمل ألقاب ملكية للملكين رمسيس الثاني والثالث باللغة الهيروغليفية وهي وسر ماعت رع ستب "المختار او المصطفي" ان رع، وسر ماعت رع ميري امون.
 
وقررت النيابة العامة بمركزي ابو صوير والاسماعيلية في القضية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢١ اداري ابو صوير بتسليم التمثال المضبوط  الي وزارة الاثار ونقله الي احدي المتاحف الحكومية.

من جهتها تدرس وزارة الاثار المصرية إجراءات نقل التمثال الضخم إلي متحف أثار الإسماعيلية القومي.
تفاصيل جديدة في قضية ضبط تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية | خاص
تفاصيل جديدة في قضية ضبط تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية | خاص
تفاصيل جديدة في قضية ضبط تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية | خاص
تفاصيل جديدة في قضية ضبط تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية | خاص
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

يقترب من 2 طن.. إحباط محاولة بيع تمثال أثري ضخم بالإسماعيلية

يرجع إلى أحد العصور المصرية القديمة .. ثبوت أثرية التمثال المضبوط بالإسماعيلية

بعد إثبات أثريته.. ما مصير التمثال المضبوط بالإسماعيلية؟

بعد إحباط محاولات بيعه.. تفاصيل اكتشاف 3 تماثيل أثرية لأبو الهول في الإسماعيلية

النيابة العامة تأمر بتسليم تمثال الإسماعيلية لـ وزارة الآثار

يحمل اسم الملك رمسيس.. أبرز المعلومات بتقرير وزارة الآثار عن تمثال شبيه أبو الهول الجديد

ترشيحاتنا

سعد سمير يتصدر تويتر بعد احتفاله بفوز الأهلي على الدحيل

عدد أبناء عزت العلايلي.. خروج زوجته من نفس مسجد تشييع جثمانه

أخبار الرياضة.. سر استبعاد موسيماني لـ محمد شريف وكهربا.. محمد فضل يكشف عن مفاجأة بشأن قفشة

قبل موقعة الأهلي.. تفوق تاريخي للفرق المصرية على بايرن ميونخ

حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد الفوز على الدحيل

مصرع زوجين وإصابة نجلتهما بالشرقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة

في ظل انتشار كورونا.. 4 مكونات لعلاج السعال الجاف بالمنزل

اخلع شرابك.. نصائح لعدم ارتداء الجوارب أثناء النوم