تفاصيل جديدة في قضية ضبط تمثال شبيه أبو الهول بالإسماعيلية | خاص

كشفت مصادر بوزارة الاثار، أن لجنة أثار الإسماعيلية، إنتهت من معاينة مكان إخفاء التمثال الأثري شبيه أبو الهول، والذي تمكنت الشرطة المصرية من إحباط محاولة بيعه بطريقة غير شرعية بنطاق مركز شرطة أبو صوير.





ضمت اللجنة كلا من مصطفي حسن نور مدير عام أثار الإسماعيلية، سامح احمد هاشم مدير الحفائر بمنطقة اثار الاسماعيلية، صفية إسماعيل أحمد مفتشة أثار الإسماعيلية.





وقالت المصادر المطلعة في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، أن المتهم أخفي التمثال الأثري بالمطاعية المنايف بالاسماعيلية. وبمعاينة الموقع، تبين إنه منطقة جبلية، حيث قام المتهم بإخفاء التمثال داخل حفرة ردمت بعد إستخراجه وضبطه بالرمال الصفراء.





وقالت المصادر أن تقرير معاينة المنطقة التي تم إخفاء التمثال بها، أكد أن المنطقة غير أثرية ولا يتبع أي منطقة أثرية بالإسماعيلية.





وبحسب تقرير إدارة المضبوطات الأثرية، تبين أن التمثال يعود إلي عصر الدولة الحديثة، وهو تمثال شبيه بأبو الهول بوجه أدمي، "سفنكس"، ومتداول من الالاف السنين، مستخرج من الشرقية، يحمل ألقاب ملكية للملكين رمسيس الثاني والثالث باللغة الهيروغليفية وهي وسر ماعت رع ستب "المختار او المصطفي" ان رع، وسر ماعت رع ميري امون.

وقررت النيابة العامة بمركزي ابو صوير والاسماعيلية في القضية رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٢١ اداري ابو صوير بتسليم التمثال المضبوط الي وزارة الاثار ونقله الي احدي المتاحف الحكومية.



