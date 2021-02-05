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أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية تطالب بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال

الجمعة 05/فبراير/2021 - 04:30 م
صدى البلد
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أ ش أ
أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة استمرار الاحتلال الاسرائيلي بجرائم القتل اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة قتل الشاب خالد نوفل (34) عامًا برصاص المستوطنين فوق أرضه المصادرة في قرية رأس كركر في محافظة رام الله.

وطالب أبو ردينة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، لوقف هذه السياسة العدوانية للحكومة الإسرائيلية وجيشها الاحتلالي الذي يسترخص الدم الفلسطيني للنيل من صمود الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه وترابه، والاستمرار بسياسة الهدم والتهجير كما حصل في قرية حمصة بالأغوار الشمالية التي دمرها الاحتلال لسرقة الأرض الفلسطينية.

وقال أبو ردينة، إن سياسات القتل والتدمير وسرقة الأرض عبر الاستيطان المدان دوليًا وغير الشرعي على الأرض الفلسطينية، واستمرار سياسة الاقتحامات والمصادرة والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية التي كان آخرها الاعتداء على الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية في مدينة القدس المحتلة من قبل أحد المستوطنين، لن تجلب السلام والأمن والاستقرار لأحد، وإن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا مدافعًا عن أرضه ووطنه مهما بلغت التضحيات.

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