كفر الشيخ في أسبوع.. تفعيل تجديد حبس المتهمين «عن بُعد».. وزير النقل يتفقد طريق كفر الشيخ / دسوق المزدوج.. وبروتوكول بين الجامعة و«تعليم الكبار» للقضاء على الأمية

*بدء العمل بنظام تجديد حبس المتهمين عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس

*استيعاب أكثر من 192 ألف طلبًا متنوعًا بالمراكز التكنولوجية









شهدت محافظة كفرالشيخ، على مدار الأسبوع الماضي، عددًا من الفعاليات والأحداث المهمة، أبرزها زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، للمحافظة، بالرغم من هطول الأمطار الغزيزة التي شهدتها، وذلك لتفقد طريق كفر الشيخ / دسوق المزدوج، المقرر افتتاحه رئاسيًا خلال 30 يونيو المقبل.





المرحلة الأولى بطول 10 كم وبتكلفة مليار و26 مليون جنيه

وتفقد وزير النقل يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشروع إنشاء إزدواج طريق كفر الشيخ / دسوق (مرحلة أولى) بطول 10 كم وبتكلفة مليار و26 مليون جنيه يشمل أعمال إنشاء طريق مزدوج بعرض 11.25م، وإنشاء طبان مرصوف بعرض متر لكل اتجاه بعدد 3 حارات وكذلك إنشاء عدد 12 كوبرى علويًا، واستكمال كوبرى قائم وإنشاء 9 أنفاق، بالاضافة إلى أعمال الحمايات.





وفي جامعة كفر الشيخ، وقع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، الثلاثاء الماضي، بروتوكول تعاون للقضاء على الأمية.





جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعزت سلامة، مدير عام هيئة تعليم الكبار بكفرالشيخ وعطية نصر، منسق الهيئة مع الجامعة ونافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة ومحمد صلاح عمار، مدير إدارة متابعة وتنفيذ مشروعات البيئة بالجامعة.





وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اهتمام القيادة السياسية بملف الأمية ما يؤكد بذل أقصى الجهود لمواجهته، مشيرًا إلى أن تقدم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية القومية ، مشيرًا إلى أن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.





عبر فيديو كونفراس.. تجديد حبس المتهمين « أون لاين »

وشهدت كفر الشيخ، الإثنين الماضي، بدء العمل بنظام تجديد حبس المتهمين عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث أرسل المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، خطابًا إلى نقيب المحامين بالمحافظة؛ لإحاطة المحامين ببدء العمل بنظام نظر جلسات تجديد حبس المتهمين عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس اعتبارًا من اليوم بدائرة قسم أول كفر الشيخ بالقاعة رقم (3) بالطابق الثاني بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية.





يأتي ذلك في إطار الخطوات الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل في التحول الرقمي وميكنة المنظومة، بتوجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، وفي إطار- أيضًا - تفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وفد «التخطيط» يزور المراكز التكنولوجية بـ كفر الشيخ

واستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام، الأربعاء الماضي، وفد زيارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزمي، المشرف العام على مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط، والعميد ماجد كمال، مدير مشروع المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، وبحضور محمد صلاح، مدير المراكز التكنولوجية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المراكز التكنولوجية المنتشرة بدائرة المحافظة نجحت في استيعاب أكثر من 192 ألف طلبًا متنوعًا تتضمن 114452 طلب تصالح وتتم معالجة هذه الطلبات فور استلامها بسهولة ويسر وبشكل آمن ومميكن وفي الاوقات المحددة لكل خدمة.





ومن جانبه أضاف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، بتوجيهات القيادة السياسية والدعم المستمر من جانب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم إزالة كافة العقبات، وتوفير جميع الإمكانيات، وحرصت المحافظة في المقام الأول على توحيد الرسوم والمستندات ودورات العمل بدائرة المحافظة، وإعادة هيكلتها



