ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق العشري: مشاركة مروان محسن أمام الدحيل ليست غريبة وننتظر أداء مشرفا أمام ميونخ

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:01 م
عبدالله هشام
أكد طارق العشري المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، أن النادي الأهلي لعب شوط اول جيد أمام فريق الدحيل في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة . 

وأضاف طارق العشري لـ صدي البلد أن الأهلي نجح في ترجمة سيطرته خلال الشوط الأول وسجل هدف اما الشوط الثاني فكانت التغييرات لموسيماني دفاعية لتأمين الهدف . 

وتابع أن الأهلي أغلق المساحات ومفاتيح اللعب أمام الدحيل، ورغم انهم كانو اكثر خطورة الا ان تألق محمد الشناوي مع بدر بانون وأيمن أشرف في جميع الكرات حسمت الأمور للمارد الأحمر.

وأوضح: تغييرات موسيماني دفاعيه ونزول مروان محسن بدلا من بواليا ليس غريبا ولكن المشكلة في الأطراف في الواجبات الهجومية والدفاعية على جانب آخر كثف الدحيل لاعبيه هجوما. 

وأردف العشري: جميع اللاعبين مستواهم قوي ويجب دراسة بايرن ميونخ جيدا ويجب ان يكون هناك توازن تكتيكي وعقلاني وكلما طال الوقت دون استقبال هدف كان في صالح النادي الأهلي ويجب غلق الخطوط الدفاعية . 

واختتم طارق العشري تصريحاته : واقعيا نادي بايرن ميونخ الأقرب للفوز بلا شك ولكن انتظر من النادي الأهلي أداء قوي ومشرف يمتع جماهير الكرة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

60 دقيقة.. الدحيل بشكل مختلف في الشوط الثاني والأهلي يتراجع هجوميًا

75 دقيقة.. الأهلي يفقد النزعة الهجومية والشناوي ينقذ مرماه من هجوم الدحيل

الأهلي يواجه بايرن ميونيخ في نصف النهائي بعد الفوز 1-0 على الدحيل

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

الرجالة شرفتنا.. أول تعليق من مجلس إدارة الأهلي بعد الفوز على الدحيل في مونديال الأندية

أول تعليق من حسين الشحات بعد فوز الأهلي على الدحيل في مونديال الأندية

ترشيحاتنا

السعودية.. تفعيل حملة "الخوارج شرار الخلق" للتوعية ضد أفكار الإخوان المنحرفة

وفاة عزت العلايلي.. ماذا قال قبل شهر من رحيله؟

وفاة عزت العلايلي.. كره السهرات وأحب قراءة القرآن الكريم

مأساة أسرية.. مصرع شقيقتين أثناء استحمامهما خنقا بالغاز في المنوفية

نائب كويتي يتطاول على الجالية المصرية.. ورد شديد اللهجة من عائشة الرشيد

كيف تصل إلى محطة الوقود عند نفاد البنزين من تانك السيارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة

في ظل انتشار كورونا.. 4 مكونات لعلاج السعال الجاف بالمنزل

اخلع شرابك.. نصائح لعدم ارتداء الجوارب أثناء النوم