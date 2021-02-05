توقع 15 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات بوادي النطرون

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية لمتابعه مدى التزام المواطنين بالكمامات الطبية، وتحرير المحاضر لغير الملتزمين، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس .كورونا و حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الآثار المحتملة للموجة الثانية من فيروس کورونا المستجد والحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة كامل غطاس، بتنفيذ حملة تم خلالها ضبط 15 مخالف لعدم ارتداء الكمامة بالمحلات والسيارات حيث تم توقيع الغرامة الفورية المقررة والتنبيه بالالتزام بالكمامات حرصا على سلامتهم وسلامة المحيطين.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه عدة حملات مروريه أسفرت عن تحرير ١٠٠ مخالفة وغرامة فورية للمواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامات بنطاق مراكز المحافظة

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عده حملات مكبره بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطه المرافق أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ٣٥ غرامة فوريه لعدم ارتداء كمامة بكوم حمادة

- تحرير ٥ محاضر إشغال ورفع ٢٣ حالة إشغال بالمحمودية

- تحرير ١١ وغرامه فوريه ضد مخالفي ارتداء الكمامات بحوش عيسي

- إزاله ١٣٠ حالة إشغال والتحفظ على ٦١ شيشه بمقاهى مخالفة بكفر الدوار

إعدام ٣٢ شيشة في المقاهى المخالفة بمركز كفر الدوار

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد وكفر الدوار، السبت الماضي، حملات لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة اشغال عباره عن الآتي:-

- رفع ١٠٠ حالة أشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة أشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حماده المحافظه عدة حملات مروريه على المقاهي والمحال التجاريه أسفرت عن الآتي:-

- تحرير ١٩ غرامة فوريه للأفراد الغير ملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفه عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجاريه بكوم حمادة

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف و التحفظ على ٦ شيش.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمركز ي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة اشغال عباره عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق و المحكمة)

- رفع ٤٦٨ حالة اشغال بشارع المعهد الدينى و الشاذلى والسريع و الخيرى ومحور الليثى و الاتوبيس و الروضة بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعه بحوش عيسى

- مصادره 16 شيشه بكوم حمادة.

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

ويذكر أيضا نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن :

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق متنوعه بحوش عيسى

- مصادره 16 شيشه بكوم حمادة

- إزالة 250 مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

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