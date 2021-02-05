هيفاء وهبي تودع عزت العلايلي

نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الفنان الكبير عزت العلايلي الذي توفي صباح اليوم الجمعة.
ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لعزت العلايلي وعلقت عليها قائلة "فقدنا اليوم انسانًا وفنانًا كبيرًا
وداعًا #عزت_العلايلي إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون .
وكان محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- أعلن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا.
وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلى، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».