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رياضة

وليد سليمان يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في الدوحة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:56 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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عبدالحكيم أبو علم
واصل وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي ‏للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وذلك على هامش مران الفريق ظهر اليوم في ملعب ‏جامعة قطر.‏

وقطع وليد سليمان شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يبذل ‏الجهاز الطبي جهودا كبيرا معه، وجميع اللاعبين من أجل تجهيزهم للمباريات.‏

وحرص الجهاز الطبي بالنادي على متابعة حالة ‏اللاعب واستكمال البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه؛ من أجل العودة بقوة إلى التدريبات ‏الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

الجهاز الطبي المصاحب للفريق في مونديال الاندية يضم الدكتور أحمد أبوعبلة، والدكتور عبدالمجيد ‏إبراهيم أمين، والدكتور محمد وفائي، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي ‏مونديال الأندية.‏
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