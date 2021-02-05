بدء إعطاء لقاح كورنا للأطقم الطبية بمستشفى بدر الجامعي

تستعد المستشفيات الجامعية فى الفترة الماضية للبدء فى إعطاء لقاح كورونا للأطقم الطبية بمستشفيات العزل.





قال الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ب جامعة حلوان، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، لـ "صدى البلد" أن المستشفى بدأت فى تطعيم الطاقم الطبي المتواجد فى المستشفى بلقاح فيروس كورنا .





وأضاف "مهدي" أن عمليات التطعيم تمت بعد أن قامت المستشفى برصد أعداد الراغبين في التطعيم بلقاح كورونا، عبر أجهزة لاب توب تم توفيرها داخل المستشفيات ، ومن ثم إخطار وزارة التعليم العالي بالأسماء لتوفير اللقاح على الفور .





وكان قد أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أنه جار حاليا تسجيل أسماء الأطباء بمستشفيات العزل الذين يتعاملون بشكل مباشر مع مصابي فيروس كورونا المستجد للحصول على تطعيم لقاح كورونا.





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