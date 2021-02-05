مديحة حمدى: العمل الخيرى هو بمثابة التتويج للفنان في خدمة مجتمعه والمسرح شريان النيل للفنان

اكدت الفنانه القديره مديحه حمدى في حوار لبرنامج اسرار والنجوم المذاع علي قناه shc والتي تقدمه الاعلاميه اسرار الجمال بان الاعلام سوف يزدهر بقدرته شبابه في المرحله القادمه مثل الفن والغناء وان الاجيال الجديده مع الاجيال القديمه يتيح تفاعل ومشاركه في المجالات الاعلاميه المختلفه يعد عامل التقدم في المهنه الاعلاميه وغيرها من المجالات المختلفه وان الثروه البشريه هي من عوامل التقدم والنمو في المجتمع وان المراه المصريه هي عوامل بناء المجتمع المصرى في الاسره والعمل وان الهجره مطلوبه في امور معينه مثل الظلم والوباء.





واضافت بان فكره الصالون الثقافي جاءت من خلال تعثر العمليه الانتاجيه في مصر في الدراما والسينما فقررت بعد ثلاث سنوات اثناء نزولي للتكريم في مهرجان القومي للمسرح واتعملت جائزه باسمي احسن ممثله هذه الجايزه عملت علي ضخ الدماء للعوده للحياه الفنيه من جديد ومهرجان القومي للمسرح عمل جايزه باسمي في رواد المسرح المصرى وان بعض الفنانين مظلومين في هذا التكريم وعاده الدوله والمؤسسات والجمعيات تعمل علي تكريم الفنانين وان الصالون الثقافي هو فكره قايمه علي تكريم الفنانين بعضهم البعض ومناقشه قضايا ثقافيه فنيه واجتماعيه.





واشارت بان الشباب يبحث عن المثل الاعلي وان الاعب محمد صلاح يعد المثل الاعلي بالنسبه لي لان وصوله للعالميه بالعمل علي نفسه وصحته ونجوميته واسم بلده في المحافل الدوليه وانالصالون الثقافي هو تقديم الفنان كمثل اعلي في المجتمع وان العديد من الفنانات اخذوا جوايز في مهرجانات عالميه.





واوضحت بان عمل الجمعيات الخيريه بانها اخذت من بلدى كثير ومنحت الفرصه بالعمل الذى احبه مثل الثمثيل وان العامل الاقتصادي ساهم في تصليح احوالي المعيشه وان الشهره وحب الناس ياتي في وقت رد للبلد حاجه وان شريحه في المجتمع محتاجه اهتمام وعنايه من خلال قمت في بالمساهمه في جمعيه تعليم الفتيات في الريف والدور الذى قمت فيه من اجل تعليم ذلك النوعيات من الفتيات في ظل العادات والتقاليد في الريف في تزويج الفتيات في سن مبكر من العمر والعمل الرجال عن الفتيات فقررت عمل جمعيه خيريه بمساعده زوجي وكنا اربعه افراد فقررنا عمل الجمعيه من اجل الخير مساعده الاسر الفقيره في العمل والعنايه بجوانب المعيشه بالنسبه لهم وان دور الجمعيه في خدمه المسنين هو دور اساسي للعنايه بهم لانها الشريحه المؤثره بالنسبه لي وتعليم الشباب والبنات الحرف المختلفه في حياتهم المجتمعيه وتعليم الاولاد الامانه والصدق وصله الرحم بين الوالدين والصدقات في تحفيز الجميع للعمل في اجل الخير وعمل فصول تقويه و دخول البيوت كهرباء ومياه وتقديمً خدمه العمره كغير القادرين ومساعده الغارمات وتعليم تحفيظ القران دروس محو الاميه.





وتابعت بان المسرح هو بمثابه مياه النيل للفنان وان الميزانيات مش كبير بالنسبه لمسرح وزاره الثقافه وان الوازره تهتم بالعمل الكيف وليس الكم وعشاق المسرح لايتكلم في الاجر ولكن في الاداء الفني الذى يقدمه علي خشبه المسرح.





وان الاعمال الفنيه القادمه بالنسبه للدراما في صدد دخول اعمل فني درامي بقوم بقراءت السيناريو في الوقت الحالي وهو من اخراج محمد الشال وفي شهر رمضان لهذا السنه عمل اذاعي كبير وعوده مسرحيه الهادى الامين مع المخرج عادل عبده.





وان تجربه الكورونا هي بمثابه قلق كبير في البيوت المصريه ومرت اسبوع علي ذلك وان الاهتمام بالاجراءات الاحترازية هو اساس لمواجهه المرض في الوقت الحالي