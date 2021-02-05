أستاذ بقصر العيني: أربع فئات أكثر تأثرا بفيروس كورونا

كشف الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء والتوليد بقصر العينى، تأثير فيروس كورونا المستجد على السيدات المصابات بـ الفشل الكلوي، أو أمراض فى البطن.





وقال إن كورونا عندما يدخل الجسم يؤثر على جميع الأجهزة، موضحًا أن الفيروس من الفيروسات الغريبة التى تؤثر فى البداية على جهاز التنفس، ثم بعد ذلك ينتشر فى الجسم، ويؤثر على الجهاز الهضمي.





وأضاف محمد أبو القاسم خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة الصحة و الجمال، تقديم الإعلامية مى حسن، أن فيروس كورنا فى بعض الأحوال يصيب خلايا الكلى بالكامل، وتتوقف الكلى، وفى بعض الأحيان يتفاعل الجسم ويقتل الفيروس.





وحكي موقف شاهده مع سيدة حامل، قائلا: "كانت هناك سيدة مصابة بكرونا وبعد أن تمت عملية الولادة لها أكتشف أن الفيروس تسبب فى توقف الكلي".

وأشار إلى أن مرضى الكلى و القلب، و الكبد، السكر، الأكثر تأثرا بفيروس كورونا المستجد، ولذلك على أصحاب تلك الأمراض توخى الحذر من الإصابة بهذا الفيروس.





ولفت، إلى أن، أصحاب تلك الأمراض الأربعة عندما يتعرضون للإصابة، عليهم الذهاب لـ المستشفى والحصول على العلاج المطلوب.