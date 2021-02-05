لطلاب تنسيق 2021/2022.. تعرف على كيفية التمييز بين الكيانات الوهمية والجامعات والمعاهد التابعة للتعليم العالي

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم ب وزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حذرت الطلاب بشكل دائم خلال فترة التنسيق من الوقوع في خدع الكيانات الوهمية التي تحاول جذبهم، مشددا على عدم التقديم الالتحاق بأي من الكيانات غير المرخصة وغير مدرجة ضمن الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي.





واضاف "عطا" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن الوزارة تقدم بنشر الكيانات التابعة لها لتجنب الطلاب الوقوع في عمليات النصب هذه، مضيفا أنه ليس هناك أي تغيرات يشهدها تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2021 /2022 بقواعد القبول حتى الآن، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة .





وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة الكيانات الوهمية، تلقى د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأشار التـقـرير إلى قــيام لجــنة الضبطية القضائيـــة بمداهــمة عدة كيانات وهمية بالجيزة ومنها: أكاديمية (Romouz) الكائن مقرها شقة رقم (2) بالدور التاسع بالعقار رقم 128 شارع السودان ببرج البنك الأهلى الكويتى بمحافظة الجيزة، وعلى الفور أصدر الوزير قرارًا بغلق هذه المنشأة؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون ترخيص.





كما قام الوزير بمخاطبة محافظ الجيزة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بباقى الكيانات الوهمية.

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