حصاد الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر: «4 فبراير» جرس إنذار للعالم لترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية .. تفاصيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادات.. جداول امتحانات الفصل الأول لكليات جامعة الأزهر 2021

حصاد الأزهر في أسبوع

شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي

الإمام الأكبر مهنئا الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية: أعمدة سلام

بابا الفاتيكان: شجاعة شيخ الأزهر ساعدتني كثيرا

تفاصيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادات الأزهرية

السماح لطلاب المنازل بالمعاهد مستنفذي الرسوب بسنة ثالثة

صدى البلد يحاور وافدة من دولة ليبيا





شهدت مشيخة الأزهر الشريف، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، على المستوى الداخلي والخارجي، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:





استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا.



وخلال الاتصال، أكد الشيخ محمد بن زايد تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا للدور الذى يقوده الإمام الأكبر والأزهر الشريف بشأن ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا، مؤكدا أن الإمارات تواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم.





وهنأ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ولطيفة بن زياتن، الناشطة الفرنسية، لفوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها الثانية.



وقال فضيلة الإمام الأكبر خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية: «تحياتي للسيد جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، هذا التكريم قد صادف أهله، جوتيريش هو أحد أعمدة صناع السلام في العالم، بل ربما يمثل العمود الأشد متانة وقوة في ما ننتظره -إن شاء الله- من سلام يعم العالم جميعا».





توجه قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بجزيل الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على جهوده في اطلاق وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، قائلا "هو أخي وصديقي وشريكي في التحديات والمخاطر".



وقال بابا الفاتيكان،في كلمته خلال احتفال اللجنة العليا للأخوة الإنسانية باليوم العالمي للأخوة الإنسانية: "أشكر الإمام الطيب على رفقته في طريق التأمل، وإطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية، التي لم تكن أمرا سهلا"، مضيفا "شهادته ساعدتني كثيرا، لأنها كانت شجاعة".





قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الاحتفال اليوم بـ «وثيقة الأخوة الإنسانية» هو احتفاء بـ «حدث عالمي تاريخي»، ولد منذ عامين اثنين، ليبشر ببدء رسالة سلام يحملها عقلاء العالم إلى البشرية جمعاء، تدعو للتآخي والتعاون، ووقف الحروب، ونشر التسامح والوئام، ونبذ التعصب والكراهية، وسياسات القوة والاستعلاء.





قرر الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لامتحان الشهادات الأزهرية (الثانوية وثانوية العلوم الإسلامية) وشهادات القراءات (التجويد، العالية، التخصص) وإعدادية وثانوية البعوث، للعام الدراسي 2021 - 2021.



وأوضح الأزهر تعليمات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للامتحانات





وافق الأزهر الشريف، على منح طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية مستنفذي الرسوب بنظام المنازل بالدخول للدراسة عام ثالث.



ونص قرار الأزهر الشريف، على ان يكون هذا العام الثالث هو أخر فرصة لهؤلاء الطلاب الذين يدرسون بنظام المنازل في المعاهد الأزهرية.





هنأ فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ولطيفة بن زياتن، الناشطة الفرنسية لفوزهما بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسختها الثانية.

وتعد لطيفة بن زياتين ، أمًّا وناشطة فرنسية من أصول مغربية كرست حياتها لرفع الوعي تجاه التعصب الديني، وذلك في أعقاب مأساة فقدان ابنها عماد في هجوم إرهابي في عام 2012، ومنذ ذلك الحين أضحت لطيفة ناشطة حقوق مدنية معروفة في فرنسا وخارجها، حيث تعمل مع العائلات والمجتمعات لحماية الشباب من الوقوع في فخ التطرف، والعمل على نشر السلام وثقافة الحوار والاحترام المتبادل.

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سلط موقع صدى البلد، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الضوء على الطلاب الوافدين ومعرفة رأيهم في الدورات التدريبية التي تنظم للطلاب الوافدين لحمايتهم من الفكر المتطرف، ومعرفة رأيهم في المناهج الأزهرية وكيف يقضون يومهم في مصر أثناء الدراسة بالأزهر الشريف.