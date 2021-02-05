ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو ظبي الرياضية تستعرض ذكريات الخطيب مع مباراة بايرن ميونخ عام 1977.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:07 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
Advertisements
عبدالله هشام
حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه الدحيل القطري بهدف دون رد، في اللقاء الافتتاحي الذي أقيم أمس ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في قطر.

وضرب الأهلي موعدا لمواجهة بايرن ميونخ بطل قارة أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل الساعة 8 مساء، وتذاع المباراة علي بي أن سبورت 1.

وعرضت قناة ابو ظبي الرياضية تصريحات محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي، وهدفه في شباك نادي بايرن ميونخ في ديسمبر عام 1977 . 

وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي على منافسه بايرن ميونخ بنتيجة هدفين مقابل هدف سجل هدفي المارد الأحمر محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.

وتعد المباراة القادمة بين الاهلي وبايرن ميونخ الأولى من نوعها بشكلها الرسمي في المونديال وسبق أن تقابل الفريقان في مباراة ودية عام 2012 على ملعب نادي الريان بالدوحة وانتهت لصالح الماكينات الألمانية بنتيجة هدفين مقابل هدف. 

تقدم بايرن ميونخ بهدف ايفيكا اوليش في الدقيقة 30 من عمر اللقاء وتعادل محمد بركات بتسديدة قوية في شباك مانويل نوير في الدقيقة 50 وبعد سلسلة من الهجمات نجح ابطال المانيا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90 بأقدام  ايفيكا اوليش . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رفقة الخطيب.. هشام جمال يحتفل بدوري أبطال إفريقيا

مع اقتراب مونديال الأندية.. بايرن ميونخ يخسر من مونشجلادباخ في الدوري الألماني

تاريخ مواجهات الأهلي وبايرن ميونخ بعد احتمالية مواجهتهما في كأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

بعد تأهل الأهلي.. رامي رضوان: مباراة البايرن ليست سهلة ومفيش حاجة مستحيلة

أول لقاء رسمي .. مواجهة ودية بين الأهلى وبايرن ميونيخ قبل مونديال الأندية

ترشيحاتنا

ستظل أعماله خالدة.. كيف نعى الفنانون عزت العلايلي

ماركا: ميسي يملك مفتاح انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد

لنقل 6 آلاف راكب.. مصر للطيران تسير 68 رحلة جوية اليوم

7 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

الصور الأولى من جنازة عزت العلايلي

الفنادق تنذرهم بالطرد.. 3 آلاف مصري عالقون في دبي بعد فشلهم في العودة إلى الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... لبلبة تنهار في جنازة عزت العلايلي

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة

في ظل انتشار كورونا.. 4 مكونات لعلاج السعال الجاف بالمنزل