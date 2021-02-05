تحرير 60 محضر عدم ارتداء الكمامة وغلق مقهى مخالف بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، عن تحرير60 محضر عدم ارتداء الكمامة الطبية على مستوى المراكز، وتوقيع 45 غرامة مالية على المخالفين للإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة خلال حملات مرور وتفتيش بمركزى الداخلة وباريس بموجب قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز للحد من إنتشار فيروس كورونا.





كما جرى تحرير 10 محاضر للمخالفين للإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة خلال حملات مرور وتفتيش بمركز بلاط، بموجب قرار منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز للحد من إنتشار فيروس كورونا.

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وفى سياق متصل وتنفيذاَ لقرارات مجلس الوزراء بشأن عقوبة مخالفة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا قامت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بتنفيذ قرار إغلاق لأحد المقاهى بمدينة الخارجة لمخالفة الإجراءات الخاصة بمنع تقديم الشيشة.





كما جرى تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق و المحال التجارية والمرور الدورى عليها لضبط المخالفين و منع حدوث أى أزمات فى أسواق السلع و الخدمات.





بالتعاون مع مكتب حماية المستهلك بالخارجة وبلاط للتأكد من جودة السلع المعروضة وإلتزام التجار بالاجراءات الإحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، و تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين منها عدم إعلان عن الأسعار و عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين ببعض المحلات.



