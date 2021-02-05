مصرع زوجين وإصابة نجلتهما بالشرقية

لقى زوجان مصرعهما خنقا وأصيبت نجلتهم بإختناق بقرية الملكين بمركز الحسينية، نتيجة نقص الأكسجين أثناء نومهم، وأشارت التحريات الأولية الي انه من المرجح ان يكون ذلك بسبب ترك موقد التدفئة في الغرفة.





تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى الحسينية بوصول" حسن شحاتة " 66 سنة عامل زراعى، وزوجته" منال محمد " 45 سنة ربة منزل، مقيمان قرية الملكيين متوفين وابنتهما "رانيا" 15 سنة فى حالة خطرة.

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وتبين من التحريات الأولية لضباط البحث الجنائي لمركز شرطة الحسينية، أن الوفاة حدثت للزوجين نتيجة نقص الأكسجين ويرجح حدوث ذلك نتيجة التدفئة، فيما تم إنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة وجاري تحرير محضر بالواقعة.