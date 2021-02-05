صلاة الجمعة من شرم الشيخ.. وزير الأوقاف يخطب ويؤكد: القرآن الكريم تحدث عن الطابور الخامس ولَم تسقط دولة عبر التاريخ إلا بخيانة بعض أبنائها.. فيديو

خطبة وصلاة الجمعة من مسجد السلام بشرم الشيخ

وزير الأوقاف يلقي الخطبة بحضور المحافظ ورئيس الأعلى للإعلام ويؤكد:

المجاهرون بالفساد هم الخوارج وبغاة العصر

خطر المنافقين المفسدين في الخفاء أشد من المجاهرين

لَم تسقط دولة عبر التاريخ إلا بخيانة بعض أبنائها

القرآن الكريم تحدث عن الطابور الخامس









نقلت الفضائية المصرية، خطبة وصلاة الجمعة، في بث مباشر، من مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، وألقى الخطبة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.





وحضر خطبة الجمعة والصلاة، الدكتور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.





قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن القرآن والأديان جاءت لسعادة الناس؛ منوها بأن القرآن الكريم تحدث حديثا واضحا بينا وكاشفا وواضعا منهجية واضحة للتعامل مع البغاة والمفسدين والمعطلين لمسيرة الحياة والكون.





وأضاف جمعة، في خطبة الجمعة من مسجد السلام، بمدينة شرم الشيخ، أن القرآن الكريم تحدث عن المنافقين حديثا يكشف طبيعتهم في كل زمان ومكان، وعندما تحدث القرآن الكريم عن الفساد والمفسدين، بين لنا أن الله لا يحب النوعين في قوله تعالى "وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ".





وأشار إلى أن القرآن بين لنا أن المفسدين قسم يعمد إلى الإفساد علانية وجهرا وخروجا على نظام الدول، وهؤلاء هم الخوارج والبغاة، وأحكامهم يجمعها قول الله عزوجل "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم"، موضحا أن من جعل الإفساد والتخريب وهدم البنيان منهجا جهريا فهؤلاء هم البغاة والفقهاء جميعا أجمعوا على وجوب قتالهم.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعات الخبيثة التي تعمد إلى النفاق وتقوم بالإفساد سرا كالجماعات التي تعمل تحت أسماء وهمية ومستعارة، أو التي تدعوا إلى الفساد والإفساد سرا فهذا عمل المنافقين وفيهم يقول الله "وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ".





واكد وزير الأوقاف، أن خطر المنافقين الذين يتبنون الفساد ويدعون إليه سرا أشد من خطر المجاهرين لأن العدو الخفي أخطر من العدو المعلوم، فقال الله تعالى "لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالا وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ".





وأشار إلى أنه حينما يكون هناك واجب وطني، فإن خروج المنافقين يضعف ولا يقوي، فخروجهم يزيد الأمر ضعفا وفتنة وبثوا الخلافات والتفرقة بين الصفوف.





وشرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللفتة المهمة التي أوردها القرآن الكريم، في قوله "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ" منوها أنه من هنا تأتي أهمية الوعي وعدم الإنسياق وراء الشائعات والأفكار المتشددة.





وقال وزير الأوقاف، إن بعض العلماء قالوا إن قوله "وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ" أي فيكم من يتأثر بكلامهم من العامة غير المحصنين بالوعي، مؤكدا أنه من هنا تاتي أهمية قضية الوعي ومبادرة الوعي التي أطلقتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للإعلام استجابة لدعوات الرئيس المتكررة لأهمية الوعي وتحصين الناس بالوعي، والتي يأتي ضمنها دورة الإعلام الديني التي تعقد حاليا بشرم الشيخ.





وبعض المفسرين قالوا إن المعنى في الآية، أي فيكم سماعون لهم أي لصالحهم وهم الجواسيس، وبعض العرب قالوا: فلان سامع مطيع إذا كان تباعا وسماع إذا كان جاسوسا، مؤكدا أنه لم تسقط دولة عبر التااريخ إلا إذا كانت الخيانة والعمالة من بعض أبنائها أحد أسباب سقوطها.





وأكد وزير الأوقاف، أن الحرب المعاصرة حرب وعي وذاكرة، وأن هناك فرقًا شاسعًا بين التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور ، وبين الكذب والافتراء ومحاولات إسقاط الدول أو إفشالها ، فالمفسدون جهرًا خوارج وبغاة ، والمفسدون سرًّا هم الجبناء المنافقون ، موضحًا أن النفاق قائم على مخادعة المجتمع وبث الأراجيف بين أبنائه ، وأن الكذب وإشاعة الفتنة من أخص صفات المنافقين.





كما أكد على أن الخونة والعملاء والطابور الخامس خطر داهم في ظهور أوطانهم ، ومرض يجب استئصاله ، وأن أخطر أنواع الخيانة هي الخيانة تحت غطاء الدين ، أو المتاجرة بشعارات زائفة يعرفها الجميع ، وأن كشف الخونة وتخليص المجتمع من شرهم واجب شرعي ووطني ، ولا غنى عنه للحفاظ على أمن الدول وأمانها ، مبينًا أنه لم تسقط دولة عبر التاريخ إلا كانت خيانة بعض أبنائها أحد أهم عوامل سقوطها ، فجواسيس اليوم ليسوا كجواسيس الأمس ، لهم مسوح الثعالب وجلود الثعابين ، وتحصين الدول يتطلب تخليصها من شرهم.





وأضاف أن من أهم صفات المنافقين الخونة والعملاء محاولة تعطيل مسيرة الاقتصاد وإفشال الدولة اقتصاديًّا ، كما بين معاليه صفات المنافقين والبغاة والمفسدين وجزاءهم في القرآن الكريم ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : “وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ” ، ويقول (عز وجل): “لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ” ، ويقول تعالى : ” هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ” ، ويقول (عز وجل): ” لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا” ، ويقول سبحانه وتعالى : ” إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ” ، ” إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.





وفي ختام خطبته أكد أن مصر بفضل الله ماضية في طريقها تواجه الهدم بالبناء والتنمية والفكر ومزيد من الوعي، وأن دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة تهدف إلى ترسيخ الوعي بالتحديات وآلية مواجهتها وتحصين المجتمع من المنافقين والمرجفين.