الرئيس الأمريكي يعلن دعم السعودية في الحفاظ على أمنها.. المملكة: جهودنا مستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية باليمن.. نتطلع لإنهاء الصراعات.. البحرين ترحب بقرار بايدن وتؤكد أهمية دعم جهود حل الازمة

الرئيس الأمريكي: ندعم السعودية في الحفاظ على أمنها من انتهاكات إيران السعودية: خطاب بايدن بشأن المملكة كان تاريخيا

البحرين ترحب بدعم أمريكا لجهود السعودية في حل أزمة اليمن

فيصل بن فرحان: نشكر بايدن على التزامه بالدفاع عن أمن السعودية

الأمير خالد بن سلمان يعلق على تصريحات بايدن بشأن السعودية





من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إدانة بلاده بشدة الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنه يدعم الرياض في الحفاظ على أمنها، موضحا أن السعودية تواجه تهديدات من قوى مدعومة من إيران، مشيرًا إلى أنه سيعمل مع المملكة للدفاع عن سيادتها ضد أي انتهاكات.





أكد بايدن، أن الولايات المتحدة عادت مجددا، لافتًا إلى أن واشنطن ستنخرط مجددًا مع العالم في مواجهة الأزمات والتحديات من وباء كورونا والتغير المناخي، لافتا إلى أن أمريكا ستعيد تعزيز تحالفاتها الدولية وستدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.





من جانبها رحبت المملكة العربية السعودية، بخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التعاون مع السعودية لحماية أراضيها، قائلة: "نرحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها".





وأكدت المملكة على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وترحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي السيد مارتن جريفيثس.





ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية أضافت أنها: "قامت المملكة في هذا الإطار بعدد من الخطوات المهمة لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي، بما في ذلك إعلان التحالف وقف إطلاق النار بشكل أحادي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وتتطلع المملكة إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن ومع المبعوث الأمريكي لليمن السيد تيم ليندركنج، والأمم المتحدة وكافة الأطراف اليمنية ودول التحالف في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، بناء على قرار مجلس الأمن رقم (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وهو ما تسعى إليه المملكة للعبور باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء".





وتابعت: "ستستمر المملكة في جهودها المشهودة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، حيث بلغ ما قدمته من عون في هذا الشأن للأشقاء في اليمن أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وتناشد المملكة الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتكثيف الدعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني".





أما وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجُبير، قال أن خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن السعودية:" تاريخي، لقد أكد التزام أمريكا للعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات".





وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء الصراعات ومواجهة التحديات كما كنا نفعل خلال أكثر من 7 عقود.. "لقد سُفكت دماء دولنا خلال تحرير الكويت ومواجهة تنظيم القاعدة في اليمن، وداعش ف سوريا، وسنستمر في الوقوف معًا لمواجهة أعدائنا المشتركين".





أما مملكة البحرين فقد رحبت بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.





وأعربت وزارة الخارجية وفقا لصحيفة الأيام البحرينية، عن ترحيب مملكة البحرين بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن جريفيثس، مرحبة بتعيين تيم ليندركينج مبعوثا للولايات المتحدة لليمن، لما يتمتع به من خبرة ودراية بالشؤون اليمنية والإقليمية.





كما أشادت وزارة الخارجية بما قامت به المملكة العربية السعودية من خطوات مهمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، استنادا إلى المرجعيات الدولية المعتمدة ممثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، منوهة بما تبذله المملكة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.





فيما قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه يشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على تصريحاته، مساء أمس، بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن أمن المملكة.





وأضاف بن فرحان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "نرحب بتعيين المبعوث الأمريكي الجديد لليمن، ونتطلع لمواصلة العمل مع واشنطن من أجل الوضع الإنساني وضمان السلام والاستقرار هناك".





وتابع: " نتطلع إلى العمل مع المبعوث الأمريكي لليمن من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل هناك كجزء من رؤيتنا المشتركة لمنطقة تتمتع بالسلام والازدهار".





أما قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن السعودية ترحب بالتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالعمل مع الحلفاء لحل الصراعات.





وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "السعودية تؤكد استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث".





وتابع: "السعودية تؤكد دعمها للشرعية اليمنية سياسيًا وعسكريًا في مواجهة مليشيات الحوثي المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم".