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توك شو

خبير: أبرز تصريحات بايدن تمثلت في عودة حركة التجارة مع الصين.. فيديو

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:22 م
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
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نورهان رأفت
قال الدكتور جميل بدرة، خبير الشؤون الأمريكية، على خلفية إعلان بادين ركائز السياسة الخارجية للولايات المتحدة، إن تصريحاته كانت رسالة للعالم، والتي بدأها بجملة "أمريكا عادت"، بمقصد إعادة العلاقات مع الحلفاء ، منها اتفاقية "الناتو" .

وأضاف جميل بدرة ، خلال مكالمة هاتفية لـ "إكسترا نيوز" ، أن بايدن أعلن عودة اتفاقية "باريس" للتغير المناخي ، إضافة لـ اتفقيات كثيرة ، كان قد انسحب منها "ترامب" .

وأشار إلى أهمية الحفاظ على أمن وسلامة السعودية ، وعودة حركة التجارة مع الصين ، وتمديد الاتفاقيات بين الدولتين .

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إدانة بلاده بشدة الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنه يدعم الرياض في الحفاظ على أمنها.

وأوضح بايدن في كلمة له اليوم الخميس، من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، أن السعودية تواجه تهديدات من قوى مدعومة من إيران، مشيرًا إلى أنه سيعمل مع المملكة للدفاع عن سيادتها ضد أي انتهاكات.

كما أكد بايدن، أن الولايات المتحدة عادت مجددا، لافتًا إلى أن واشنطن ستنخرط مجددًا مع العالم في مواجهة الأزمات والتحديات من وباء كورونا والتغير المناخي.
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